– Kā vērtējat Latvijas vīriešu handbola Virslīgas jaunās sezonas sākumu HK «Ogre» izpildījumā? Vai ievads ir izdevies?
– Domāju, ka starts ir veiksmīgs. Šobrīd iespēlējam praktiski visu sastāvu, lai gatavotos galvenokārt Latvijas kausa izcīņai, kur mūs gaida līdzvērtīgāki un spēcīgāki pretinieki. Virslīgas pirmajā fāzē mūsu uzdevums ir obligāti izcīnīt uzvaru grupā. Sasniegt šo mērķi ir svarīgi, lai iegūtu maksimāli labvēlīgu pozīciju izslēgšanas spēlēs. Patlaban esam kā brieduma fāzē pirms galvenajām cīņām, kas mūs sagaida kausa spēlēs. Mēģinām pakāpeniski uzlabot savu sniegumu, lai iespējami vairāk spēlētāju iekļautos rotācijā un mums nebūtu izteikti fiksēta pamatsastāva.
– Cik optimāla ir komandas pašreizējā gatavība, un ko noteikti vēl vajadzētu pilnveidot?
– Jāstrādā pie fiziskās formas uzlabošanas, jo tā mums vēl nav optimālā līmenī. Labāka kondīcija ļautu daudz efektīvāk izmantot resursus divcīņās, kā arī biežāk gūt tā sauktos vieglos vārtus pretuzbrukumos. Viens no galvenajiem aspektiem, kas mums šobrīd jāpilnveido, ir pāreja no aizsardzības uz uzbrukumu, lai varētu progresēt un spēlēt dinamiskāk.
– Šogad Latvijas vīriešu Virslīgas turnīrs notiek citā formātā, kas vienkāršam līdzjutējam var radīt neskaidrības. Ar ko šī sezona atšķiras no iepriekšējās?
– Galvenais jauninājums ir tāds, ka divas spēcīgākās Virslīgas komandas – Dobeles «Tenax» un «ASK/MSĢ» – šosezon līdz pat pusfināla posmam spēlē tikai Baltijas handbola līgā un Latvijas kausā. Tas nozīmē, ka šīs komandas Latvijas čempionātam pievienosies tikai no pusfināla. Savukārt pārējās desmit Virslīgas vienības, tostarp mēs, sacenšas atsevišķās grupās pa piecām komandām katrā, aizvadot divu apļu turnīru. Abu grupu divas labākās vienības savstarpējās cīņās noskaidros pāri spēcīgāko komandu, kuras atbilstoši reitingam vēlāk Virslīgas pusfināla cīņās pievienosies abām Baltijas līgas komandām.
Tiesa, ir vēl viens būtisks aspekts – paralēli Virslīgas čempionātam notiek arī Latvijas kausa izcīņa. Tas ir atsevišķs turnīrs, kurā piedalās četras spēcīgākās Latvijas komandas. Līdz ar to mums ir iespēja spēlēt arī pret vadošajiem klubiem.
– Kāpēc HK «Ogre» šosezon nepiedalās Baltijas handbola līgas sacensībās? Tā bija kluba izvēle vai netika saņemts uzaicinājums?
– Ļoti labs jautājums – gribētu, lai atbildi zina gan lasītāji, gan arī pašvaldība. Galvenais iemesls ir finansējums. Jau daudzus gadus – vismaz septiņus, ja ne pat visus desmit, pašvaldības ieguldījums kluba budžetā nav mainījies. Taču inflācijas dēļ izmaksas šajā laika posmā ir būtiski augušas, tādēļ dalība Baltijas līgā kļuvusi ļoti dārga. Šobrīd mēs knapi spējam segt izdevumus, kas saistīti ar dalību divos vietējos turnīros. Tāpēc nolēmām koncentrēt spēkus uz Latvijas čempionātu.
Tomēr aizvien ceram, ka šogad pašvaldība piešķirs papildu līdzekļus, lai nākamajā sezonā HK «Ogre» varētu atgriezties Baltijas līgā. Sportiskā ziņā mēs tam esam gatavi, un pēc pagājušās sezonas rezultātiem mums ir arī pilntiesīgas iespējas tur spēlēt. Diemžēl šogad finansiālu apsvērumu dēļ tas nebija iespējams, taču ceram, ka nākamsezon varēsim atgriezties Baltijas līgā.
– Pagājušajā gadā HK «Ogre» izcīnīja bronzas medaļas. Kādi ir komandas uzdevumi šajā sezonā?
– Šosezon mūsu mērķis ir skaidrs – cīnīties par iekļūšanu finālā. Vēlamies būt starp labākajiem, tāpat kā pērn. Toreiz pusfinālā par mata tiesu zaudējām Murjāņu Sporta ģimnāzijas komandai, kas vēlāk kļuva par čempioniem. Šogad Murjāņi apvienojušies ar ASK, tādēļ konkurence kļuvusi vēl sīvāka un uzdevums, protams, ir sarežģītāks. Taču mērķis paliek nemainīgs – spēlēt finālā. Darīsim visu iespējamo, lai to sasniegtu.
– Kā vērtējat komandas gatavību pilnai sezonai? Varbūt ir izdevies vienību pastiprināt, kas ļautu cerēt uz augstāku vietu nekā pērn?
– Jā, sastāvā ir daži nozīmīgi papildinājumi. Komandai pievienojies Ulvis Strazdiņš, kurš stiprinās rotāciju labējā malējā pozīcijā. Tāpat no Norvēģijas atgriezies Arvis Laganovskis, un viņš vairos mūsu spēku labās puses insaida pozīcijā. Taču pats būtiskākais – esam saglabājuši visu pagājušā gada sastāvu. Neviens spēlētājs nav pametis komandu, un tas dod lielu stabilitāti, ļaujot turpināt iesākto darbu un soli pa solim celt komandas sniegumu.
– Cik reāli ir izvirzītie mērķi? Kādi faktori varētu ietekmēt sezonas gaitu – traumas, sastāva dziļums vai citi apstākļi?
– Kā jebkurā sporta veidā, arī handbolā traumas var izjaukt uzņemto ritmu un negatīvi ietekmēt komandas spēli. Protams, mūsu sastāvs nav tik plašs un sabalansēts kā Dobeles «Tenax» vai «ASK/MSĢ» komandām – viņiem ir vairāk līdzīga līmeņa spēlētāju, kas nodrošina lielāku konkurenci. Tas mūs nostāda zināmā iedzinēju lomā. Tomēr, ja spēlēsim maksimāli labi un visi handbolisti būs veseli, mēs varam cīnīties līdzvērtīgi ar jebkuru pretinieku un arī uzvarēt.
Pagājušajā gadā īpaši priecēja skatītāju atsaucība – būtiski pieauga spēļu apmeklētība un ogrēniešu interese par komandu. Tas bija ļoti svarīgs atbalsts, un mēs to patiesi novērtējam. Šosezon vēlamies turpināt rādīt labu sniegumu, lai līdzjutēji atkal nāktu un justu līdzi klātienē. Viņu atbalsts mums dod papildu spēku. Pagājušajā gadā līdz finālam pietrūka pavisam nedaudz – ceram, ka šogad spēsim vismaz atkārtot to pašu, ja ne paveikt vēl vairāk. Paldies Ogres iedzīvotājiem par uzticību un atbalstu – tas mums nozīmē ļoti daudz.
– Lai izdodas īstenot ieceres un sasniegt izvirzītos mērķus!