“Pēdējo spēli basketbolā gan jau vēl neesmu nospēlējis – noteikti kaut kur vēl pamanīšos uzspēlēt. Bet profesionālā līmenī Ventspilī bija mans pēdējais mačs. Vēl pirms sezonas bijām nolēmuši un vienojušies, ka šī būs pēdējā sezona,” sacīja Dārgais, kurš ārzemēs savu vārdu nopelnījis kā meistarīgs dankeris, bet visu klasiskā basketbolista karjeru pavadījis Latvijā.
Karjeras sākumā Dārgais “Ogri” pārstāvēja vēl LBL2, bet augstākajā divīzijā debitēja “Latvijas Universitātes” rindās, pie studentiem spēlējot no 2011. līdz 2013. gadam. Pēc tam pa divām sezonām sekoja arī Valmierā un “Baronā”, bet mājās viņš atgriezās 2017. gadā un “Ogres” kreklu vilka deviņas sezonas pēc kārtas. Latvijas čempionātā izcīnītas trīs bronzas un iegūts arī sudrabs 2020. gada nepabeigtajā kovida pavasarī, bet Latvijas-Igaunijas apvienotajā līgā izcīnīta 2021. gada bronza, vēl trīsreiz ieņemta ceturtā vieta, norāda sportacentrs.com.
Kovida dēļ nepabeigtā sezona “Ogrei” šajā posmā bija viena no konkurētspējīgākajām, savukārt šajā sezonā “Ogre” piedzīvoja pamatīgu vilšanos – 9. vieta apvienotajā līgā, pirmoreiz netiekot izslēgšanas spēlēs, Latvijas kausa ceturtdaļfinālā nācās izstāties pēc Artūra Ausēja trakā metiena no centra, bet LBL ceturtdaļfinālā pret “Ventspili” sakāve ar 0:3, Latvijas pusfinālā netiekot trešo reizi pēc kārtas.
Apvienotās līgas sezonā Dārgais piedalījās visos 26 mačos un vidēji 30 minūtēs sakrāja 8,1 punktu, 10,1 atlēkušo bumbu, 3,9 rezultatīvas piespēles un 1,9 kļūdas. Dārgajam bija ilgākais spēles laiks komandā, viņš bija otrais labākais cīnītājs zem groziem visā līgā un otro sezonu pēc kārtas nopelnīja vairāk nekā 10 atlēkušās bumbas vidēji mačā, taču arī ceturto sezonu pēc kārtas guva mazāk par vidēji 10 punktiem spēlē. LBL sērijā Dārgais gan bija rezultatīvāks, vidēji 31,6 minūtēs tiekot pie 15 punktiem, 9,7 atlēkušajām bumbām, 5 piespēlēm un 1 kļūdas.
2020. gadā Dārgais arī aizvadīja divas spēles Latvijas izlasē, piedaloties Baltijas ceļa turnīrā Tallinā, vēsta sportacentrs.com.