Pareizāk šo sportisko pasākumu būtu dēvēt par pirmajām pavasara sacensībām. Pirmo reizi šī sacensības notika 2005. gada 26. februārī, tātad šogad to kārtas skaitlis bija jau "16". Taisnību sakot, šķēpmetēji pirmos "ziemas čempionu" titulus izcīnīja jau 2000. gada 4. martā.
Sacensību pirmajā dienā vecuma grupā U16 sudraba medaļu ar rezultātu 29,87 m izcīnīja Samanta Magdalēna Pētersone. Tajā pašā vecuma grupā un tāda paša kaluma godalga arī Kārlim Jēkabam Karlsbergam, kurš disku raidīja 40,02 m tālu. Sacensību otrajā dienā vecuma grupā U16 par čempioni šķēpa mešanā ar rezultātu 36,28 m kļuva Adriana Reitmane, bet bronzas medaļu izcīnīja Justīne Vanaga (34,13 m). Samantas un Justīnes treneris ir Edgars Siliņš, bet Adrianu un Kārli trenē Artūrs Priževoits.