Sestdien, 23. maijā, Brocēnos aizvadītas Latvijas Jaunatnes meistarsacīkstes un Latvijas kausa posms, kur Ogres NSC pārstāvēja novada jaunie airētāji, sacenšoties spēcīgā konkurencē starp 157 dalībniekiem no 16 sporta klubiem un sporta skolām.
"Lepojamies ar sportistu cīņassparu, neatlaidību un ieguldīto darbu! Paldies treneriem un atbalstītājiem!" tā Ogres NSC, informējot par augstvērtīgākajiem sportistu startiem -
Elizabete Hilde Krūmiņa — 2. vieta K-1 500m B jaunietēm (26 dalībnieces) (attēlā)
Dereks Dmitrijevs — 7. vieta K-1 1000m B jauniešiem (51 dalībnieks)
Edvards Jānis Tirzmalis — 9. vieta K-1 1000m B jauniešiem (51 dalībnieks)