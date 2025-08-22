Ogres jaunie basketbolisti starp LJBL izcilniekiem – 31 jaunietis saņēmis atzinību

Skolēni no Rīgas saņēma visvairāk atzinību - 175. Taču arī citās pilsētās un reģionos izcilnieku netrūkst. Ogre ierindojas otrajā vietā ar 31 atzinību. Tam seko Liepāja, kas var lepoties ar 27, bet Cēsis – ar 18 izcilniekiem. Tikmēr Jelgava un Ventspils katra var lepoties ar 16 jaunajiem talantiem. Taču godalgoto jauniešu vidū ir pārstāvji no visiem Latvijas reģioniem – sākot no lielajām pilsētām, līdz mazākiem novadiem kā Nīca, Rucava, Baldone un Roja.
Ne mazāk svarīgi ir atzīmēt skolas un sporta centrus, kas izcēlušies ar savu audzēkņu sasniegumiem. Juglas vidusskola šogad var lepoties ar vislielāko izcilnieku skaitu – 13 jauniešiem. Tai seko Smiltenes vidusskola ar 12 izcilniekiem, bet pa 11 izcilniekiem nāk no Ogres Centra pamatskolas un Āgenskalna sākumskolas. Šie rezultāti apliecina, ka gan lielajās pilsētās, gan mazākos novados ir izglītības iestādes, kas sekmīgi veicina līdzsvaru starp sportiskajiem un akadēmiskajiem panākumiem, norāda organizatori.
Kā pasākumā norādīja Latvijas Basketbola savienības prezidents Raimonds Vējonis: “Basketbolu spēlē ar rokām un kājām, bet uzvar ar galvu un nenoliedzami, ka gudras galvas ir vajadzīgas kā laukumā, tā arī dzīvē. Iespējams, daudzi bērni sapņo spēlēt kā Kristaps Porziņģis vai Kitija Laksa, taču par profesionāliem basketbolistiem katru gadu kļūst tikai daži Jaunatnes basketbola līgas absolventi, tāpēc Latvijas Basketbola savienība un Jaunatnes basketbola līga ne tikai organizē spēles un turnīrus, bet jau vairāk nekā desmit gadus sveic jauniešus, kuri spēlēšanu LJBL prot savienot ar labām un pat izcilām sekmēm mācībās. Jauniešu skaits ar katru gadu aug. Šogad izcilnieku saime sasniedza 482 jauniešus, un tas priecē pat, iespējams, vairāk, kā mūsu komandu uzvaras starptautiskajos turnīros. Novēlu jauniešiem sasniegt savus mērķus sportā un dzīvē, kā arī izmantot basketbolā iegūto pieredzi un prasmi strādāt komandā un nemitīgi pilnveidoties.”
Pēc oficiālās ceremonijas jaunajiem basketbolistiem bija unikāla iespēja klātienē vērot Latvijas vīriešu basketbola valstsvienības pārbaudes spēli pret Slovēnijas izlasi.
LJBL ir lielākā bērnu un jauniešu sporta organizācija Latvijā, kas ik gadu organizē sacensības un izglītojošas aktivitātes vairāk nekā 500 komandām un 7000 spēlētājiem no visas valsts. LJBL mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, vispusīgas personības attīstību veicinošu treniņu un sacensību vidi visiem jaunajiem basketbolistiem, neatkarīgi no viņu prasmēm un dzīvesvietas.