Sestdiena, 04.07.2026 13:47
Sandijs, Sandis, Uldis, Ulvis
Sestdiena, 04.07.2026 13:47
Sandijs, Sandis, Uldis, Ulvis
Sestdiena, 4. jūlijs, 2026 11:24

Ogres jaunie orientieristi Slovēnijā apliecina savu meistarību un konkurētspēju

Ogres Vēstis Visiem
Ogres jaunie orientieristi Slovēnijā apliecina savu meistarību un konkurētspēju
Ogres novada jaunie orientieristi (no kreisās) Gustavs Millers, Elīza Eisaka un Elma Bremze Latvijas izlases formās Eiropas Jauniešu orientēšanās čempionātā Slovēnijā
Sestdiena, 4. jūlijs, 2026 11:24

Ogres jaunie orientieristi Slovēnijā apliecina savu meistarību un konkurētspēju

Ogres Vēstis Visiem

No 25. līdz 27. jūnijam Slovēnijā, Nova Goricā, norisinājās Eiropas Jauniešu čempionāts orientēšanās sportā (EYOC). Latvijas izlases sastāvā veiksmīgi startēja arī trīs Ogres novada sporta centra un OK «Ogre» audzēkņi – Elīza Eisaka, Gustavs Millers un Elma Bremze.

Čempionātā piedalījās 437 jaunie orientieristi no 34 valstīm. Latvijas izlase startēja pilnā sastāvā gan U-18, gan U-16 vecuma grupās – katrā pa četriem puišiem un četrām meitenēm. 

Visaugstvērtīgākos individuālos rezultātus starp Ogres novada pārstāvjiem uzrādīja Elīza Eisaka U-18 grupā jaunietēm. Sportiste 112 dalībnieču konkurencē izcīnīja augsto 15. vietu garajā distancē un 17. vietu sprintā. Tie bija arī labākie Latvijas izlases sportistu individuālie sasniegumi U-18 vecuma grupā.

Stafetēs Latvijas vīriešu U-18 izlases sastāvā startēja Gustavs Millers un kopā ar komandas biedriem izcīnīja 10. vietu. Savukārt Latvijas U-18 sieviešu stafetes vienība, kurā startēja Elma Bremze un Elīza Eisaka, pēc pirmajiem diviem etapiem atradās labā pozīcijā – Elīza savā posmā finišēja astotajā vietā, bet Elma uzrādīja devīto labāko rezultātu. Diemžēl pēdējā etapā komandai nepaveicās, un finišā tika izcīnīta 14. vieta.

Ogres novada jaunie orientieristi vēlreiz apliecināja savu meistarību un arī konkurētspēju starptautiskā līmenī. Viņu panākumi pierāda, ka novadā rit sekmīgs darbs ar topošajiem sportistiem un to nepieciešams mērķtiecīgi turpināt, lai nākotnē tēmētu uz vēl augstākiem sasniegumiem.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?