Čempionātā piedalījās 437 jaunie orientieristi no 34 valstīm. Latvijas izlase startēja pilnā sastāvā gan U-18, gan U-16 vecuma grupās – katrā pa četriem puišiem un četrām meitenēm.
Visaugstvērtīgākos individuālos rezultātus starp Ogres novada pārstāvjiem uzrādīja Elīza Eisaka U-18 grupā jaunietēm. Sportiste 112 dalībnieču konkurencē izcīnīja augsto 15. vietu garajā distancē un 17. vietu sprintā. Tie bija arī labākie Latvijas izlases sportistu individuālie sasniegumi U-18 vecuma grupā.
Stafetēs Latvijas vīriešu U-18 izlases sastāvā startēja Gustavs Millers un kopā ar komandas biedriem izcīnīja 10. vietu. Savukārt Latvijas U-18 sieviešu stafetes vienība, kurā startēja Elma Bremze un Elīza Eisaka, pēc pirmajiem diviem etapiem atradās labā pozīcijā – Elīza savā posmā finišēja astotajā vietā, bet Elma uzrādīja devīto labāko rezultātu. Diemžēl pēdējā etapā komandai nepaveicās, un finišā tika izcīnīta 14. vieta.
Ogres novada jaunie orientieristi vēlreiz apliecināja savu meistarību un arī konkurētspēju starptautiskā līmenī. Viņu panākumi pierāda, ka novadā rit sekmīgs darbs ar topošajiem sportistiem un to nepieciešams mērķtiecīgi turpināt, lai nākotnē tēmētu uz vēl augstākiem sasniegumiem.