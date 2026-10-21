Ogres jaunie sportisti izcīnījuši godalgotas vietas karatē turnīros

Ogrē sporta karatē attīstību jau 37 gadus veicina karatē klubs “bernukarate.lv”, nodrošinot bērniem un jauniešiem iespēju apgūt karatē prasmes un piedalīties sacensībās. Regulāri treniņi un mērķtiecīgs darbs palīdz sportistiem pilnveidot fizisko sagatavotību, tehniku un cīņas prasmes.
Oliveram Neilandam, Kristīnei Reizniecei, Deividam Ivanovam un Kārlim Novadam godalgotas vietas izdevās izcīnīt sacensībās “Rīgas Stariņš 2026” un “Baltic Sun Cup” Saulkrastos. Savukārt Haralds Ermuiža Latvijas čempionātā Daugavpilī U18 vecuma grupā izcīnīja bronzas medaļu.
OgreNet apsveic jaunos sportistus ar rezultātiem un vēl tikpat žilbinošus panākumus arī turpmāk!