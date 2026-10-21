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Trešdiena, 21.10.2026 16:04
Severīns, Urzula
Trešdiena, 21. oktobris, 2026 11:38

Ogres jaunie sportisti izcīnījuši godalgotas vietas karatē turnīros

OgreNet
Ogres jaunie sportisti izcīnījuši godalgotas vietas karatē turnīros
Foto: ogresnovads.lv
Trešdiena, 21. oktobris, 2026 11:38

Ogres jaunie sportisti izcīnījuši godalgotas vietas karatē turnīros

OgreNet

2026. gada rudenī pieci Ogres sportisti guvuši godalgotas vietas Latvijas Karatē federācijas sacensību kalendārā iekļautajos turnīros, ziņo Ogres novada pašvaldība.


Ogrē sporta karatē attīstību jau 37 gadus veicina karatē klubs “bernukarate.lv”, nodrošinot bērniem un jauniešiem iespēju apgūt karatē prasmes un piedalīties sacensībās. Regulāri treniņi un mērķtiecīgs darbs palīdz sportistiem pilnveidot fizisko sagatavotību, tehniku un cīņas prasmes.

Oliveram Neilandam, Kristīnei Reizniecei, Deividam Ivanovam un Kārlim Novadam godalgotas vietas izdevās izcīnīt sacensībās “Rīgas Stariņš 2026” un “Baltic Sun Cup” Saulkrastos. Savukārt Haralds Ermuiža Latvijas čempionātā Daugavpilī U18 vecuma grupā izcīnīja bronzas medaļu.

OgreNet apsveic jaunos sportistus ar rezultātiem un vēl tikpat žilbinošus panākumus arī turpmāk!

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