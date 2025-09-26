Ogres komanda “DZK” triumfē Aizkraukles minifutbola čempionātā

Ziņu portāls "Staburags.lv" informē, ka noslēdzošais turnīra mačs bija aizraujošs. Puslaika pārtraukumā komanda “DZK” devās atpūtā, esot iedzinējos ar 0:2. No malas skatoties, šķita, ka spēles liktenis jau ir izlemts un otrā puse būs tikai formalitāte. Bija sajūta, ka šī nebūs tā spēle, kurā ogrēnieši spēs mainīt rezultātu sev par labu — tobrīd neredzēju nekādus atbildes mehānismus tam, ko laukumā darīja “AFK Kraukļi”.
Otrajā puslaikā “DZK” diezgan ātri guva vienus vārtus. Tas lika sasparoties abām komandām, jo viena vārtu starpība ir niecīga gan uzvarētājiem, gan iedzinējiem — pietiek ar vienu kļūdu, lai rezultāts kļūtu neizšķirts. Vārtu guvums ogrēniešiem parādīja, ka viņi var, ja grib, un jau pēc minūtes rezultāts kļuva neizšķirts. Vēl pēc trim minūtēm viņi izvirzījās vadībā. Spēlēt bija atlicis 12 minūšu, un “DZK” apzināti “nosēdās” savā zonā, vairāk spēlējot aizsardzībā. Redzot notiekošo laukumā, jāsecina, ka viņiem ļoti veicās, jo “AFK Kraukļi” nepārtraukti apdraudēja vārtus. Ogrēniešiem labi nospēlēja ne tikai aizsargi, bet arī uzbrucēji, kas īstajā brīdī bija bumbas ceļā. Protams, atzīstams sniegums bija vārtsargam.