Ceturtdiena, 09.10.2025 21:22
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:22
Elga, Elgars, Helga
Svētdiena, 29. augusts, 2021 09:15

"Ogres" komanda paraksta līgumu ar kanādieti Šeperdu

Leta
"Ogres" komanda paraksta līgumu ar kanādieti Šeperdu
Svētdiena, 29. augusts, 2021 09:15

"Ogres" komanda paraksta līgumu ar kanādieti Šeperdu

Leta

Basketbola komanda "Ogre" noslēgusi līgumu ar kanādiešu uzbrucēju Emanuelu Šeperdu, savā "Instagram" kontā vēsta vienība.

25 gadus vecais Šeperds pagājušo sezonu pavadīja Rumānijas augstākajā līgā, kur "Ciut" komandas rindās 26 spēlēs vidēji guva 13,4 punktus, izcīnīja 7,1 atlēkušo bumbu un 2,1 reizi rezultatīvi piespēlēja. Basketbolists vidēji laukumā pavadīja 31,7 minūtes.

Iepriekš Šeperds pārstāvēja Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) Dienvidu universitātes komandu "Southern Jaguars". Tāpat viņš spēkus izmēģinājis arī Armēnijas čempionātā. Divās sezonās "Southern Jaguars" rindās Šeperds vidēji izcēlās ar 5,85 punktiem, 4,29 atlēkušajām bumbām un 0,88 rezultatīvām piespēlēm.

Ogres vienībā nākamajā sezonā spēlēs arī Kristaps Dārgais, Rinalds Sirsniņš, Uģis Pinete, Jānis Antrops, Niks Jansons, Jānis Pozņaks, Ojārs Bērziņš, Pauļus Poška un Breilons Reisons.

"Ogre" aizvadītajā sezonā izcīnīja bronzu Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā. Arī Latvijas Basketbola līgā ogrēnieši sasniedza bronzas sēriju, kas gan Covid-19 dēļ tika pārtraukta.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?