Ceturtdiena, 05.02.2026 10:03
Agate, Selga, Silga, Sinilga
Ceturtdiena, 05.02.2026 10:03
Agate, Selga, Silga, Sinilga
Ceturtdiena, 5. februāris, 2026 08:37

Ogres komanda tiek šokēta pirmajā puslaikā, tomēr izglābjas

Osports.lv
Ogres komanda tiek šokēta pirmajā puslaikā, tomēr izglābjas
Foto: osports.lv
Ceturtdiena, 5. februāris, 2026 08:37

Ogres komanda tiek šokēta pirmajā puslaikā, tomēr izglābjas

Osports.lv

Latvijas un Igaunijas apvienotajās meistarsacīkstēs no pirmajā puslaikā izraktās bedres izkārpījās ogrēnieši, kuri pēc tam papildlaikā satrieca (112:99) “Keilas” basketbolistus.

Cīņas ievadā amerikāņi Kvaions Bērnss un Džeremaja Peidžs sekmēja viesu dzīšanos priekšā līdz pat 18 punktu pārsvaram (51:33, 54:36). Keilas pārstāvji līdz lielajam pārtraukumam ar apskaužamu precizitāti (17/24) meta iekšpus perimetra.

Atelpā Ogres vienība sapurinājās, aši piekļūstot līdz 52:58 – caurgājieni padevās Džastinam Ndžokam-Todžarem, bet no tālienes trāpīja Gustavs Kampuss un Anderss Nelsons. Tomēr jau minētie Bērnss un Peidžs Keilai atguva iniciatīvu un lielāku starpību (65:52). Vēl četrarpus minūtes pirms pamatlaika noslēguma Igaunijas klubam +7 (85:78), bet svaru kausi pamazām liecās mājinieku labā. Divas minūtes pirms izskaņas ukrainis Antons Šaundels ar trejaci panāca 90:89, bet turpinājumā Keila tika priekšā ar 93:90. Dramatiskās pēdējās sekundēs divi trīspunktu metieni Reinim Avotiņam – pirmais netika trāpīts, taču pie bumbas tika Kampuss, kurš iespēlēja biedram vēlreiz un šoreiz Avotiņš iespēju izmantoja – 93:93.

Papildus piecminūtes pirmajā pusē vēl salīdzinoši līdzvērtīga spēkošanās (97:95), toties atlikušajā daļā ciemiņu pretestība sabruka. Piezīmju dēļ no ierindas izkrita vilcējspēki Bērnss un Peidžs, kurš, situācijai esot neapskaužamai (97:106, 48 sekundes pirms sirēnas), atļāvās laukumu pamest, aizcērtot durvis – gan tehniskais sods, gan atsevišķa izraidīšana.

Nepilnas 40 minūtes nospēlējušajam Kampusam 34 punkti (6/8 – 2p., 5/13 – 3p., 7/8 – s.m.), septiņi izprovocēti pārkāpumi, sešas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles. Spožs sniegums arī Kārlim Apsītim, kuram 31 minūtē 29 punkti (4/4 – 2p., 7/10 – 3p., 0/1 – s.m.) un piecas savāktas bumbas. +/- rādītājos viņiem attiecīgi +16 un +19.

Keilas rindās Bērnsam 36 minūtēs 33 punkti (15/21 – 2p., 0/1 – 3p., 3/3 – s.m.) un astoņas atlēkušās, bet Peidžam 44 (!) minūtēs 22 punkti, kā arī pa sešām rezultatīvām piespēlēm un piezīmēm.

Ogrēnieši spēkošanos par pirmo astoņnieku turpinās nākamtrešdien Liepājā.

“Ogre” – “Keila” 112:99 p.l. (22:29, 17:25, 25:24, 29:15, 19:6)

Ogre: Kampuss 34 (6 atl.b., 5 rez.p., 7 izprov. piez.), Apsītis 29 (5 atl.b.), Avotiņš 11 (5 atl.b.), Nelsons 11, Sīpoliņš 10 (8 atl.b., 6 izprov. piez.), Ndžoks-Todžare 10 (5 atl.b.), Šundels 7, Dārgais (12 atl.b., 5 rez.p.), Simsons, Polujahtovs.
Keila: K. Bērnss 33 (8 atl.b., 4 pārtv.b., 5 piez.), Peidžs 22 (4 atl.b., 6 rez.p., 6 piez.), Satss 17 (7 atl.b.), Pēmots 14 (5 atl.b., 4 rez.p., 7 izprov. piez.), Muhammads 13 (8 atl.b.), Rītels, Lānemā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?