Cīņas ievadā amerikāņi Kvaions Bērnss un Džeremaja Peidžs sekmēja viesu dzīšanos priekšā līdz pat 18 punktu pārsvaram (51:33, 54:36). Keilas pārstāvji līdz lielajam pārtraukumam ar apskaužamu precizitāti (17/24) meta iekšpus perimetra.
Atelpā Ogres vienība sapurinājās, aši piekļūstot līdz 52:58 – caurgājieni padevās Džastinam Ndžokam-Todžarem, bet no tālienes trāpīja Gustavs Kampuss un Anderss Nelsons. Tomēr jau minētie Bērnss un Peidžs Keilai atguva iniciatīvu un lielāku starpību (65:52). Vēl četrarpus minūtes pirms pamatlaika noslēguma Igaunijas klubam +7 (85:78), bet svaru kausi pamazām liecās mājinieku labā. Divas minūtes pirms izskaņas ukrainis Antons Šaundels ar trejaci panāca 90:89, bet turpinājumā Keila tika priekšā ar 93:90. Dramatiskās pēdējās sekundēs divi trīspunktu metieni Reinim Avotiņam – pirmais netika trāpīts, taču pie bumbas tika Kampuss, kurš iespēlēja biedram vēlreiz un šoreiz Avotiņš iespēju izmantoja – 93:93.
Papildus piecminūtes pirmajā pusē vēl salīdzinoši līdzvērtīga spēkošanās (97:95), toties atlikušajā daļā ciemiņu pretestība sabruka. Piezīmju dēļ no ierindas izkrita vilcējspēki Bērnss un Peidžs, kurš, situācijai esot neapskaužamai (97:106, 48 sekundes pirms sirēnas), atļāvās laukumu pamest, aizcērtot durvis – gan tehniskais sods, gan atsevišķa izraidīšana.
Nepilnas 40 minūtes nospēlējušajam Kampusam 34 punkti (6/8 – 2p., 5/13 – 3p., 7/8 – s.m.), septiņi izprovocēti pārkāpumi, sešas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles. Spožs sniegums arī Kārlim Apsītim, kuram 31 minūtē 29 punkti (4/4 – 2p., 7/10 – 3p., 0/1 – s.m.) un piecas savāktas bumbas. +/- rādītājos viņiem attiecīgi +16 un +19.
Keilas rindās Bērnsam 36 minūtēs 33 punkti (15/21 – 2p., 0/1 – 3p., 3/3 – s.m.) un astoņas atlēkušās, bet Peidžam 44 (!) minūtēs 22 punkti, kā arī pa sešām rezultatīvām piespēlēm un piezīmēm.
Ogrēnieši spēkošanos par pirmo astoņnieku turpinās nākamtrešdien Liepājā.
“Ogre” – “Keila” 112:99 p.l. (22:29, 17:25, 25:24, 29:15, 19:6)
Ogre: Kampuss 34 (6 atl.b., 5 rez.p., 7 izprov. piez.), Apsītis 29 (5 atl.b.), Avotiņš 11 (5 atl.b.), Nelsons 11, Sīpoliņš 10 (8 atl.b., 6 izprov. piez.), Ndžoks-Todžare 10 (5 atl.b.), Šundels 7, Dārgais (12 atl.b., 5 rez.p.), Simsons, Polujahtovs.
Keila: K. Bērnss 33 (8 atl.b., 4 pārtv.b., 5 piez.), Peidžs 22 (4 atl.b., 6 rez.p., 6 piez.), Satss 17 (7 atl.b.), Pēmots 14 (5 atl.b., 4 rez.p., 7 izprov. piez.), Muhammads 13 (8 atl.b.), Rītels, Lānemā.