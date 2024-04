"Ogres Lāči" noskaņoti apņēmīgi

Hokeja klubs «Ogres Lāči» tika izveidots pašā 2022. gada nogalē. To dibināja domubiedru grupa – Reinis Ikaunieks, Atvars Tribuncovs un Edgars Rozentāls. Šobrīd klubā strādā pieci treneri. Četri no viņiem ir bijušie profesionālie spēlētāji un nodarbojas tieši ar hokeja lietām. Papildus ar topošajiem hokejistiem strādā arī fiziskās sagatavotības trenere Kristīne Dakule. Speciālistu sastāvs izvēlēts tā, lai ikviens topošais sportists varētu attīstīt savas prasmes, paralēli iegūstot teicamu fizisko sagatavotību.

Kā stāsta Edgars Rozentāls, doma par «Lāču» izveidošanu radusies lielā mērā tādēļ, ka Ogrē tobrīd bija tikai viens klubs – HK «Ogre Juniors». «Bija vēlme radīt kaut kādu konkurenci un pierādīt, ka Ogres novadā var darboties arī vēl kāds klubs,» atzīst Edgars. «Tas nekas, ka Ogres novadā ir tikai viena ledus halle, vecākiem jābūt tiesībām izvēlēties, uz kuru sporta veidu un klubu vest savas atvases trenēties. Kopumā mēs vēl esam sava ceļa sākumā, bet pamazām iegūstam gan jaunus audzēkņus, gan atpazīstamību, lielākoties pateicoties vecāku savstarpējiem kontaktiem. Patlaban organizējam treniņus bērniem vecumā no četriem līdz deviņiem gadiem. U9 vecuma grupas komanda jau spēlē Latvijas bērnu un jauniešu čempionātā. Mums vēl ir četri trīsgadnieki. Es pats trenēju tieši pašus mazākos bērnus. Strādājot ar šādiem ķipariem, trenera galvenais uzdevums ir pēc iespējas ātrāk iemācīt viņiem slidot. Iegūstot šīs iemaņas, topošajam hokejistam vēlāk ir vieglāk apvienot ripas kontroli ar laukuma pārredzēšanu. Jo mazāk viņš domās par to, kā pārvietojas pa laukumu, jo ātrāk viņš sāks spēlēt hokeju.»

Nākotnes vīzija skaidra

Šobrīd «Ogres Lāčos» hokeja spēles pamatus apgūst 28 bērni. «Ņemot vērā audzēkņu nelielo vecumu, treniņi notiek visām grupām reizē,» paskaidro Edgars Rozentāls. «Patlaban visi mūsu audzēkņi atrodas uz ledus vienlaikus. Laukums sadalīts trīs daļās, vienā no kurām es ņemos ar pašiem mazākajiem, otrā Reinis Ikaunieks strādā ar U7 puikām, bet trešajā Atvars Tribuncovs darbojas ar U9 grupas zēniem. Savukārt Helmuts Eglītis ir vārtsargu treneris.»

Taču izmaiņas šajā jomā ir tikai laika jautājums, jo klubs ir noskaņots augt un attīstīties. «Bērniem augot lielākiem, pašreizējie audzēkņi sāks startēt augstākās vecuma grupās, bet viņu vietā ceļu uzsāks citi jaunāko grupu hokejisti,» Edgars ieskicē nākotni. «Deviņgadīgie spēlēs U11 komandā, kad viņi pāraugs 11 gadu vecumu, pāries uz nākamo jeb U13 kategoriju, un tā uz priekšu. Viņi joprojām spēlēs «Ogres Lāčos», tikai brauks arī uz dažādiem komercturnīriem, kurus rīko mūsu draugi Rīgā, Tukumā un Valmierā. Trīs – četras reizes sezonā sabraukumi ir arī U7 komandām, lai arī mazākie puikas var uzspēlēt, sajust un saprast atmosfēru, kāda valda hokeja spēlēs un ar ko tās atšķiras no treniņiem.»

Hokejs nav lēts sporta veids

Nav noslēpums, ka topošo hokejistu vecākiem jārēķinās ar visai brangām izmaksām ilgākā laika posmā. Edgars Rozentāls to nenoliedz, bet uzsver, ka sākumā bērniem tiek dots laiks, lai viņi saprastu, vai hokejs būs īstais aicinājums. «Vispirms atnāk vecāki, un mēs izrunājamies, noskaidrojam visus interesējošos jautājumus,» Edgars ievieš skaidrību. «Pirmie trīs treniņi mums ir par velti, un pēc tam jau bērns un vecāki saprot, vai viņiem patīk šis sporta veids, treneri un viss kolektīvs, un ko viņi par to visu domā. Tad var pieņemt lēmumu – nākt spēlēt hokeju vai labāk tomēr mēģināt futbolu vai kādu citu sporta veidu.

Ja hokejs iepatīkas, klubs savu iespēju robežās cenšas palīdzēt ar sākotnējo aprīkojumu. Parasti notiek tā, ka vecāki, kuru bērni aug lielāki un esošā forma paliek par mazu, atstāj to klubam. Kad nāk jauns mazais censonis, viņš ņem lietoto ekipējumu un spēlē ar to. Taču, tā kā «Ogres Lāči» ir pavisam jauni, mums vēl trūkst šo resursu. Slidas vecāki pārsvarā pērk paši, jo bērnam vajadzīgas savējās, bet tās, kuras pieejamas nomā, praktiski visas ir novalkātas. Tāpat arī nūjas jāgādā vecākiem. Taču bērnu formas nav ļoti dārgas, Rīgā ir veikali, kur pilns komplekts bez slidām maksā ap 100 eiro.»

Pēc mūsu izlases pagājušajā gadā izcīnītā vēsturiskā panākuma pasaules čempionātā daudzi prognozēja lielu jauno hokejistu pieplūdumu. Edgars Rozentāls gan noliedz, ka viņu skaits būtu pieaudzis: «Mēs neko tādu nejutām. Esmu runājis arī ar Rīgas kolēģiem, un tur situācija ir līdzīga. Protams, hokejs ir salīdzinoši dārgs sporta veids, un daudziem vecākiem tas nav pa kabatai, jo jāmaksā ne tikai par aprīkojumu, bet arī par treniņiem, galvenokārt – ledus īri. Starp citu, mēs, visi pieci treneri, pagājušajā gadā nostrādājām par velti. Kāpēc? Jo no vecākiem savāktos 130 eiro maksājām par ledus īri. Taču likme par vienu stundu uz ledus ir 300 eiro. Piemēram, Rīgā vienam bērnam hokeja treniņu apmeklējums izmaksā 350 eiro mēnesī. Mēs nevarējām atļauties prasīt no vecākiem šādu summu, sakot, ka mums sava alga arī jānopelna. Tāpēc visu no vecākiem saņemto naudu atdevām ledus hallēm. Šajā sakarā īpašu paldies vēlos pateikt Ogres novada domei, kura mums šobrīd piešķīra finansējumu ledus īres izmaksu daļējai segšanai.»

Pamatakmens – saliedēta atmosfēra

Dažkārt vecāki mēdz raizēties, ka viņu atvases pēc kāda mēneša var pārdomāt un izvēlēties tomēr hokeju nespēlēt. Līdz ar to viss iegādātais ekipējums var būt velti izšķiesta nauda. «Sliktākajā gadījumā nopirkto formu var notirgot kādam citam,» Edgars Rozentāls mierina. «Taču mums šādu gadījumu nav bijis, parasti tie bērni, kuri atnāk uz «Lāčiem», paliek hokejā. Mēs arī kā treneri cenšamies ieinteresēt puikas, lai viņiem būtu vēlme nākt uz treniņiem. Mums ir arī ļoti labs, saliedēts un savā starpā draudzīgs vecāku kolektīvs. Tiekot iekšā šādā atmosfērā, tu saproti, ka neko mainīt vairs negribi.

Pie mums hokeju spēlēt mācās bērni ne tikai no Ogres un Ikšķiles, bet arī attālākām novada vietām, piemēram, no Birzgales. Viens puika pat no Skrīveriem brauc pie mums trenēties. Ja viņš jau vairāk nekā gadu trīs reizes nedēļā tik tālu brauc uz ledus treniņiem, tas nozīmē, ka esam izdarījuši visu, lai bērnu ieinteresētu un viņš šeit justos labi. Treniņi uz ledus notiek Ogres ledus hallē, bet reizi nedēļā ir arī sausais treniņš Ogres Valsts ģimnāzijā. Pateicoties siltākam laikam, drīz būs arī ripas kontroles un tehnikas treniņi Brīvības ielā, pretī baznīcas laukumam. Visi interesenti ir laipni gaidīti un aicināti pieteikties. To var izdarīt mūsu mājaslapā www.ogreslaci.lv, tāpat informāciju var gūt arī Facebook lapā Ogres novada «Lāči».»