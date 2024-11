Ogres “Moments” – turnīra “Rīgas Rudens” bronzas medaļniece

Otro gadu pēc kārtas par turnīra uzvarētājiem kļuva – “KFUM Orebro”abas komandas no Zviedrijas. Medaļās šogad arī divas Latvijas komandas – vīriešu divīzijā 2. vieta Ventspils Frisbija klubam, kas finālā ar rezultātu 10:11 piekāpās Zviedrijas komandai, trešā vieta otrai zviedru komandai – “Viksafjors”. Sieviešu divīzijā sīvā cīņā sudraba medaļas ieguva Igaunijas komanda “Ultimate Saku”, bet bronza mājinecēm Ogres Frisbija kluba meitenēm jeb komandai “Moments”.

Vīriešu divīzija

1.KFUM Orebro

2.Ventspils FK

3.Viksafjors IF

MVP – Arvīds Žanis Kārkliņš

SPIRITS – Viksafors IF

Sieviešu divīzija

1.KFUM Orebro

2.Ultimate Saku

3.Ogre Moments

MVP – Gundega Pastore

SPIRIT – KFUM Orebro

Pārējās vietas vīriešu divīzijā:

4.Vorai

5.Salaspils WT

6.Shooting Stars

7.Ultimate Saku

8.KossMix

9.Skraidantys Drambliai

10.Ogre

11.Ukraine 1

12.Tartu Turbulence

13.Ukraine 2

14.Valmiera

15.Baltic Dragons

16.Tartu Take off

17.Hyper Flick

18.Pick Up

Pārējās vietas sieviešu divīzijā:

4.Salaspils FK

5.DTS

6.Ventspils FK

7.Hyper Flick