Trešdiena, 18. marts, 2026 16:42

Ogres novada čempione telpu futbolā – "TFK Lats"

Ogres novada čempione telpu futbolā – "TFK Lats"
Foto: osports.lv
Ogres novada atklātais čempionāts telpu futbolā noslēdzies ar jaunu čempioni – zelta medaļas izcīnīja “TFK Lats”, kas finālā pārliecinoši pārspēja komandu "OCSK". Tikmēr dramatiskā cīņā par bronzas godalgām uzvaru izcīnīja “Būve R”, informē vietnē osports.lv.

Bronzas spēlē triumfē “Būve R“

Spēlē par trešo vietu laukumā tikās “Būve R” un "DZK". Lai gan “Būve R” tikai 29 sekundes pirms pamatlaika beigām panāca neizšķirtu 3:3, spēles gaita bija ļoti līdzīga – abām komandām netrūka bīstamu momentu.

"DZK" futbolistiem vairākkārt pietrūka veiksmes – bumba trāpīja pa vārtu stabu vai lidoja garām, savukārt “Būve R” no vārtu zaudējumiem glāba lieliska vārtsarga Andra Dreismaņa spēle.

Papildlaikā vārti netika gūti, tāpēc uzvarētājus noteica pēcspēles sitienu sērijā. Par īstu spēles varoni kļuva vārtsargs Andris Dreismanis, kurš atvairīja divus pretinieku sitienus un pats realizēja vienu no saviem. “Būve R” izcīnīja bronzas medaļas, vēsta osports.lv.

Finālā – pārliecinošs “TFK Lats” sniegums

Finālspēle starp "OCSK" un “TFK Lats” pulcēja kuplu līdzjutēju skaitu, un futbolistu cīņa nelika vilties. Pirmais puslaiks aizritēja ļoti augstā tempā, ar agresīvu presingu un izteiktu “TFK Lats” pārsvaru. Puslaika pārtraukumā tablo rādīja 4:0.

Otrajā puslaikā spēles temps kļuva mierīgāks, komandas apmainījās vārtu guvumiem, un mačs noslēdzās ar 5:1, kas komandai “TFK Lats” komandai nodrošināja pirmo čempiontitulu.

Individuālie apbalvojumi

Turnīra rezultatīvākais spēlētājs: Renalts Freimanis ("TFK Lats"). Labākais vārtsargs: Andris Dreismanis ("Būve R"). Uzvarētājus sveica Ogres novada Sporta centra direktore Dzirkstīte Žindiga.

