Šoruden Ogres novada atklātais čempionāts bija pulcējis teju pussimtu dalībnieku, kas lielākoties bija ieradušies no Rīgas un tās apkārtnes novadiem. Spēlētājiem bija jāaizvada Šveices sistēmas deviņas kārtas ar apdomas laiku desmit minūtes partijai plus piecas sekundes par gājienu ar FIDE reitinga aprēķinu.
49 dalībnieku konkurencē par uzvarētāju kļuva Lauris Laimiņš (2134), kurš vienīgais izcīnīja 7,5 punktus. Viņa kontā septiņas uzvaras, kā arī pa vienam zaudējumam un neizšķirtam. Otro un trešo vietu ar 7 punktiem izcīnīja attiecīgi Miķelis Vingris (1859) un Dmitrijs Pogrebnojs (1904). D. Pogrebnojs bija tas, kurš sagādāja vienīgo zaudējumu nākamajam čempionam. Labāko sešinieku ar 6,5 punktiem noslēdza Jurijs Agafonovs (1979), Kārlis Gobleja (1664) un Vairis Kurpnieks (1944).
Kopumā turnīrā tika pasniegtas divpadsmit balvas. Par labāko ogrēnieti kļuva Jānis Daugerts (1907), par labākajiem senioriem - Jānis Daudzvārdis (1918) un Uldis Melderis (1922), par labākajiem jauniešiem – Marats Francs (1772) un Artjoms Tolmačevs (1902), bet par labāko šahisti starp daiļā dzimuma pārstāvēm – Sofja Vasiļjeva (1623). Turnīra balvu fonds bija 500 eiro.
Foto: Latvijas Šaha federācija