Mūsu novada senioru komandu lieliski pārstāvēja Antra Valnere, Alis Balbārzdis, Ivars Mauriņš, Vaclavs Griņēvičs un Dzintars Ķaņeps. Ogrēnieši desmit komandu konkurencē pārliecinoši izcīnīja pirmo vietu. Kausu viņiem pasniedza olimpiskais čempions Ivans Klementjevs, kurš ir LSVS prezidents.
Komandu ieskaitē tika vērtēti četri labākie rezultāti no pieciem dalībniekiem. Visa Ogres novada komanda sacensību laikā parādīja lielu cīņas gribu un meistarību, bet finišā par pieciem punktiem apsteidza par šo favorīti uzskatīto Bauskas novada pirmo komandu. Ogres novada komandas kontā 40 punktu, baušķeniekiem - 35 punkti, un tas ir lielākais uzvarētāju pārsvars pār otro vietu, kāds bijis pēdējo gadu laikā. Trešajā vietā ar 31 punktu finišēja Rīgas komanda, kas pēc papildus rādītājiem apsteidza valmieriešus.
"Mūs saliedēja tas apstāklis, ka Covid-19 pašizolāciju nācās izciest komandas līderim - lielmeistaram Guntim Valnerim, kas tikko atgriezās no Bulgārijas, kur aizstāvēja Latvijas godu pasaules komandu čempionātā 64 lauciņu dambretē. Nebija, kur atkāpties, jo jācīnās bija arī par Gunti," tā savas komandas panākumu komentēja Alis Balbārzdis, kurš ar savu sniegumu lieliski aizpildīja pasaules eksčempiona Valnera iztrūkumu.
Ogrēnieša Balbārzda sniegums vecuma grupā 60+ bija vairāk nekā pārliecinošs. Septiņās partijās mūsu meistars guva piecas uzvaras un tikai divas divcīņas beidzās ar neizšķirtu iznākumu. Aļa panākums (12 punkti no 14) bija absolūti labākais sniegums šajā turnīrā starp visām vecuma grupām, tāpēc zelta medaļa izcīnīta godam.
No līdera daudz neatpalika arī ikšķilietis Ivars Mauriņš un rembatietis Vaclavs Griņēvičs, kuri cīnījās vecuma grupā 70+. Ivara guvums ir desmit punkti (trīs uzvaras un četri neizšķirti), tas tika novērtēts ar sudraba medaļu, bet starptautiskā meistara Vaclava sniegums (deviņi punkti) bija bronzas godalgas vērts. Jāpiezīmē, ka arī pērn Vaclavs tika gratulēts ar bronzas medaļu.
Tāpat deviņus punktus izcīnīja arī mūsu meistare Antra Valnere, startējot vecuma grupā 50+. Antra pārspēlē par pirmo vietu pārspēja pieredzējušo Regīnu Pironenu no Bauskas komandas un izcīnīja čempiones titulu.
Par čempionu varēja kļūt arī lielvārdietis Dzintars Kaņeps, ja vien viņš pēdējā kārtā būtu pieveicis meistaru Guntaru Līci no Mazsalacas. Dramatisma pilnā divcīņā virsroku guva mazsalacietis, bet Dzintara veikums (septiņi punkti) ierindoja viņu augstajā ceturtajā vietā.
Kad no lielmeistara Gunta Valnera saņēmām apsveikumus par kausa un četru medaļu iegūšanu, viņa rezumējums bija ironiski draudzīgs: "Sanāk, ka Covida karantīna šoreiz jums "palīdzēja". Tagad nemaz nezinu vai nākamgad ņemsiet mani komandā…" Ar tādu pozitīvu ceļamaizi un humora devu Ogres novada senioru komanda dambretē jau domā par sava titula aizstāvēšanu nākamgad.
Ogres novada dambretistu-senioru komanda saka lielu paldies Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldei un īpaši Agitai Kābelei, kura uzņēmās palīdzēt organizatoriski un nodrošināja mūsu dalībnieku startu Bauskā!
Informāciju sagatavoja: Viktors Kreicbergs