Svētdiena, 30. janvāris, 2022 16:43

Jaunais gads ir pienācis, janvāris paskrējis vēja spārniem un nu ir pienācis laiks dot iespēju aktīvi padarboties mūsu novada skolēniem. Decembrī noskaidrojām spēcīgākos skolēnus, februārī līdzīgi kā decembrī – individuāli un attālināti noskaidrosim “Lecīgāko skolēnu 2022”.

Kas jādara?

No 07.-27.februārim, jāiesūta video, kurā skolēns veic lēcienus ar lecamauklu (mums vispārpeiņemtā un saprtamā veidā) 30 sekunžu garumā. Katru dienu iesūtot vienu video, saskaitot veiktās reizes noskaidrosim, kurš tad ir tas lecīgākais un prasmīgākais mūsu novada skolēns lēcienos ar lecamaklu. Video jāsūta uz e-pastu:  (norādot “Individuālās spēka sacensības”) vai izmantojot WhatsApp uz tel.nr. 23003732

Kā jau ierasts viss tiek sadalīts 3 grupās. 6.-7.klase; 8.-9.klase un 10.-12.klase, zēni un meitenes tiek vērtēti atsevišķi.

Nolikums šeit:

