Ar 34 valstu 437 jauno orientieristu dalību Nova Goricā, Slovēnijā, sācies Eiropas jauniešu orientēšanās čempionāts (EYOC 2026), kurā Latvijas izlase startē ar pilnu sastāvu gan U18, gan U16 vecumā grupās – katrā pa četriem puišiem un četrām meitenēm.
Čempionāta pirmajā dienā medaļas tika sadalītas sprinta distancē. Ogres novada pārstāvei Elīzai Eisakai 104 dalībnieču konkurencē 17. vieta W18 grupā. Elmai Bremzei tajā pašā vecuma grupā 78. vieta. M18 grupā mūsu Gustavs Millers 101 dalībnieka konkurencē ierindojās 76. vietā.