Ogres novada orientieristi startē Eiropas velo orientēšanās čempionātā

No 19.maija līdz 22.maijam, Lietuvas pilsētā Ignalinā norisinājās Eiropas velo orientēšanās čempionāts, kur Eiropas čempionātā pieaugušajiem Latviju pārstāvēja Andris Sarksņa no Ogres un Eiropas čempionātā junioriem Jēkabs Toms Andersons no Ikšķiles.