Trešdiena, 11. maijs, 2022 08:07

Ogres novada seniori – Latvijas vicečempioni dambretē

Ogres novada seniori – Latvijas vicečempioni dambretē
Ogres novada seniori – Latvijas vicečempioni dambretē

Latvijas Sporta veterānu-senioru savienības (LSVS) 59. sporta spēļu sacensības dambretē 30. aprīlī notika Bauskā. Ogres  novada seniorus kārtējo reizi lieliski reprezentēja lielmeistare Antra Valnere, starptautiskais lielmeistars Guntis Valneris, kā arī starptautiskais meistars Vaclavs Griņevičs un meistars Alis Balbārzdis, komandu vērtējumā izcīnot godpilno otro vietu.

Ogres novada pārstāvji vienpadsmit komandu konkurencē aiz Bauskas novada otrās komandas izcīnīja otro vietu un no olimpiskā čempiona Ivana Klementjeva saņēma skaistu kausu. Bauskas otrās komandas kontā 41 punkts, mūsējo veikums - 39 punkti, bet favorītu statusā esošai Bauskas pirmajai komandai 38 punkti un trešā vieta. Ceturtajā vietā ar 36 punktu ierindojās Rīgas pirmā komanda.

Individuāli Gunta Valnera sniegums 50+ dalībnieku grupā ir vairāk nekā pārliecinošs. Septiņās partijās lielmeistars guva četras uzvaras, trīs partijas beidza ar neizšķirtu iznākumu, un iegūtie 11 punkti ļāva apsteigt sudraba medaļnieku J. Āriņu (Bauskas pirmā komanda) par veseliem trim punktiem.

Vēl labāk 50+ grupā cīnījās Gunta dzīvesbiedre Antra, kas izcīnīja piecas uzvaras un divās partijās nospēlēja neizšķirti. Viņas rezultāts - 12 punktu no 14 - ir absolūti labākais sniegums turnīrā starp visām vecuma grupām, zelta medaļa izcīnīta godam.

No līderiem tikai nedaudz atpalika rembatietis Vaclavs Griņevičs 70+ vecuma grupā. Vaclava guvums (9 punkti) tika novērtēts ar bronzas medaļu. Jāatzīmē, ka bronzas godalgu starptautiskais meistars izcīnīja trešo gadu pēc kārtas.

Meistars Alis Balbārzdis 60+ grupā pērn izcīnīto čempiona nosaukumu šogad  nomainīja pret piekto vietu. Viņa veikums - septiņi punkti. "Šoreiz galīgi nebiju formā" - tāds vērtējums ogrēnietim. Taču kopumā jāsaka, ka kausa un  trīs medaļu iegūšana ir vērtējama ļoti atzinīgi.

Informāciju sagatavoja Viktors Kreicbergs

