Ceturtdiena, 09.10.2025 23:36
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:36
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 10. marts, 2022 08:07

Ogres novada senioriem 2. vieta galda tenisa turnīrā

ogresnovads.lv
Ogres novada senioriem 2. vieta galda tenisa turnīrā
Ceturtdiena, 10. marts, 2022 08:07

Ogres novada senioriem 2. vieta galda tenisa turnīrā

ogresnovads.lv

6. martā  Salaspilī norisinājās  Latvijas Sporta veterānu (senioru) savienības (LSVS) 59. sporta spēļu turnīrs galda tenisā, kurā piedalījās divas Ogres novada komandas. Mūsu pirmā komanda spēcīgajā konkurencē demonstrēja ļoti labu meistarību, savā īpašumā iegūstot kausu par otro vietu.

Lai arī pēc administratīvi teritoriālās reformās pašvaldību Latvijā kļuvis mazāk, bet līdz ar to mazāk ir arī senioru komandu, dalībnieku skaita  samazināšanās nebija iemesls tam, lai cīņas pie pingponga galdiem būtu mazāk spraigas un aizraujošas. Vīriešu konkurencē vecuma grupā 90+  zelta un sudraba medaļas savā starpā sadalīja  Ogres novada pārstāvji Harijs Jaunzems (1. vieta) un Uldis Ābelis (2. vieta). Tikai izšķirošajā piektajā setā  nedaudz veiksmes pietrūka Ivaram Vistiņam (vec. gr. 85+), bet arī viņa izcīnītā 3. vieta lielisks sasniegums. Ar uzvaru pār  jaunākas grupas dalībnieci 1. vietu vecuma grupā 85+ sev nodrošināja Mirdza Aizsilniece. Viskuplākais dalībnieku skaits starp grupām, kurās startējām, bija mūsu Irēnai Žilinskai (vec. gr. 70+ ), toties ja lielāks gandarījums par viņas izcīnīto 2. vietu.

Vērtējot Ogres novada pirmās komandas četru dalībnieku labākos rezultātus, ar izcīnītiem sešiem punktiem 24 vienību konkurencē tika iegūta godpilnā otrā vieta un mājās atvests attiecīgais kauss. Paldies dalībniekiem par startiem,  Irēnai Žilinskai par  komandas komplektēšanu, bet Ogres novada pašvaldībai - par atbalstu!

Ogres  novada  otrajā komandā cīnījās Ikšķiles  galda  tenisisti - M. Robežniece (5. vieta), L. Dzēdzels,  A. Bigačs, L. Šutrovs un I. Mihaļskis. Šī komanda ierindojās 17. vietā.

Komandu vērtējumā ar četriem punktiem par uzvarētāju kļuva Aizkraukles novada komanda, otrajā vietā ar sešiem punktiem Ogres novada komanda, bet trešo vietu uz goda pjedestāla ieņēma Rīgas  pilsētas komanda, kurai septiņi punkti.

Informāciju sagatavoja Mirdza Aizsilniece, sacensību dalībniece

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?