Lai arī pēc administratīvi teritoriālās reformās pašvaldību Latvijā kļuvis mazāk, bet līdz ar to mazāk ir arī senioru komandu, dalībnieku skaita samazināšanās nebija iemesls tam, lai cīņas pie pingponga galdiem būtu mazāk spraigas un aizraujošas. Vīriešu konkurencē vecuma grupā 90+ zelta un sudraba medaļas savā starpā sadalīja Ogres novada pārstāvji Harijs Jaunzems (1. vieta) un Uldis Ābelis (2. vieta). Tikai izšķirošajā piektajā setā nedaudz veiksmes pietrūka Ivaram Vistiņam (vec. gr. 85+), bet arī viņa izcīnītā 3. vieta lielisks sasniegums. Ar uzvaru pār jaunākas grupas dalībnieci 1. vietu vecuma grupā 85+ sev nodrošināja Mirdza Aizsilniece. Viskuplākais dalībnieku skaits starp grupām, kurās startējām, bija mūsu Irēnai Žilinskai (vec. gr. 70+ ), toties ja lielāks gandarījums par viņas izcīnīto 2. vietu.
Vērtējot Ogres novada pirmās komandas četru dalībnieku labākos rezultātus, ar izcīnītiem sešiem punktiem 24 vienību konkurencē tika iegūta godpilnā otrā vieta un mājās atvests attiecīgais kauss. Paldies dalībniekiem par startiem, Irēnai Žilinskai par komandas komplektēšanu, bet Ogres novada pašvaldībai - par atbalstu!
Ogres novada otrajā komandā cīnījās Ikšķiles galda tenisisti - M. Robežniece (5. vieta), L. Dzēdzels, A. Bigačs, L. Šutrovs un I. Mihaļskis. Šī komanda ierindojās 17. vietā.
Komandu vērtējumā ar četriem punktiem par uzvarētāju kļuva Aizkraukles novada komanda, otrajā vietā ar sešiem punktiem Ogres novada komanda, bet trešo vietu uz goda pjedestāla ieņēma Rīgas pilsētas komanda, kurai septiņi punkti.
Informāciju sagatavoja Mirdza Aizsilniece, sacensību dalībniece