Ogres novada divas skolas laimē dalību “Ghetto Games” skolu tūrē

Milzīga interese no skolām
Dalībai varēja pieteikties ikviena Latvijas skola, un interese bija liela, tāpēc uzvarētāji tika noteikti ar izlozi. Tūrē piedalīsies pa piecām skolām katrā reģionā:
Vidzemē: Ķeguma pamatskola, Raunas pamatskola, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, Ogres Kalna pamatskola, Valmieras Viestura vidusskola.
Kurzemē: Valdemārpils vidusskola, Užavas pamatskola, Ventspils Tehnikums, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola, Skrundas pamatskola.
Latgalē: Viļānu vidusskola, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs, Rudzātu vidusskola, Lāču pamatskola, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija.
Rīgas reģionā: Jūrmalas Aspazijas pamatskola, Rīgas 72. vidusskola, Rīgas Friča Brīvzemnieka pamatskola, Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola, Mārupes Valsts ģimnāzija.
Zemgalē: Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jelgavas 4. vidusskola, Aizkraukles novada vidusskola, Dobeles 1. vidusskola, Bērzupes pamatskola.
Izglītojoši un iedvesmojoši pasākumi
Skolu tūres laikā jauniešus sagaida praktiskas nodarbības par pirmo psiholoģisko palīdzību un riska situāciju atpazīšanu, iedvesmas stāsti no viesiem, kā arī kopīgas sportiskas aktivitātes.
Bērnu aizsardzības centra pārstāve Liene Kauliņa-Bandere uzsver: “Mums ir svarīgi būt tur, kur ir jaunieši – skolās visā Latvijā. Tūres laikā vēlamies dot ne tikai zināšanas par riskiem un drošību, bet arī praktiskus instrumentus un ticību, ka katrs var mainīt savu attieksmi vai uzvedību.”
Savukārt “Ghetto Games” dibinātājs Raimonds Elbakjans norāda: “Ar sportu un iedvesmu mēs parādām, ka ir alternatīva – kustība, veselīgs dzīvesveids un ticība sev. Katrs jaunietis var būt savas dzīves spēles līderis.”
Reģionālie pasākumi arī citām skolām
Ņemot vērā lielo interesi, tās skolas, kas netika izvēlētas tūrei, aicinātas piedalīties četros reģionālajos pasākumos, kur būs iespēja izmēģināt aktivitātes, veikt mentālās veselības testu un tikties ar speciālistiem:
9.decembrī – Ķīpsalas izstāžu hallē Rīgā
14.janvārī – Olimpiskajā centrā “Ventspils”
18.februārī – Olimpiskajā centrā “Rēzekne”
18.martā – Jēkabpils Sporta centrā
Skolu tūre turpināsies arī 2026./2027. mācību gadā, kad tiks izvēlētas vēl 25 skolas visā Latvijā.