Sacensības norisināsies kompleksā 3 vingrinājumu izpildē. 1 minūti veicot atspiedienus jeb “pumpēšanos”, 1 minūti pietupjoties un 1 minūti izpildot vēdera preses vingrinājumus. Tādejādi 3 minūšu laikā mēģinot izpildīt pēc iespējas vairāk katra vingrinājuma atkārtojumus.
Labākie zēni un meitenes tiks noskaidroti 3 klašu grupās: A gr. – 10.-12.klase, B gr. – 8.-9.klase un C – gr. 6.-7.klase.
Izpildot 3 minūšu spēka-izturības uzdevumu, paveiktais jāfiksē videoformātā, kurā ir ir redzama gan vingrinājumu izpildes kvalitāte, gan blakus novietots pulkstenis, hronometrs vai taimeris, kurā var skaidri saskatīt laika atskaiti.