Ogres Novada skolēnu sporta spēļu individuālās spēka sacensības 2021

Ogres Novada skolēnu sporta spēļu individuālās spēka sacensības 2021
Ogres Novada skolēnu sporta spēļu individuālās spēka sacensības 2021

No 1. – 19. decembrim ikviens Ogres novada skolu skolēns no 6.-12.klasei tiek aicināts izmeģināt savus spēkus individuālā spēka izturības pārbaudē, iesūtot savu veikumu video formātā, tādejādi apliecinot uzdevuma izpildi.

Sacensības norisināsies kompleksā 3 vingrinājumu izpildē. 1 minūti veicot atspiedienus jeb “pumpēšanos”, 1 minūti pietupjoties un 1 minūti izpildot vēdera preses vingrinājumus. Tādejādi 3 minūšu laikā mēģinot izpildīt pēc iespējas vairāk katra vingrinājuma atkārtojumus.

Labākie zēni un meitenes tiks noskaidroti 3 klašu grupās: A gr. – 10.-12.klase, B gr. – 8.-9.klase un C – gr. 6.-7.klase.

Izpildot 3 minūšu spēka-izturības uzdevumu, paveiktais jāfiksē videoformātā, kurā ir ir redzama gan vingrinājumu izpildes kvalitāte, gan blakus novietots pulkstenis, hronometrs vai taimeris, kurā var skaidri saskatīt laika atskaiti.

Video jāiesūta e-pastā:  vai uz WhatsApp Nr. 23003732

