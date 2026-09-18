Ogres novada skolu sporta sacensību sezona ir atklāta - kuru skolu jaunieši ir visaktīvākie?

Izcīnītās vietas:
1. vieta – Ikšķiles vidusskola
2. vieta – Lielvārdes pamatskola
3. vieta – Ogres Centra pamatskola
4. vieta – Ķeguma pamatskola
5. vieta – E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola
Sacensību galvenais tiesnesis - Guntis Rūze.
16. septembrī Lielvārdē tika atklāta Ogres novada skolu sporta sacensību jaunā sezona. Kā pirmie laukumā devās 6.–7. klašu skolēni, lai mērotos spēkiem futbolā. Vislabākie šajā konkurencē bija Ikšķiles vidusskolas jaunie futbolisti, kuri ieguva godpilno pirmo vietu.
Izcīnītās vietas:
1. vieta – Ikšķiles vidusskola
2. vieta – Lielvārdes pamatskola
3. vieta – Ogres Centra pamatskola
4. vieta – Ķeguma pamatskola
5. vieta – E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola
Sacensību galvenais tiesnesis - Guntis Rūze.