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Piektdiena, 18. septembris, 2026 15:45

Ogres novada skolu sporta sacensību sezona ir atklāta - kuru skolu jaunieši ir visaktīvākie?

Ogres novada sporta centrs/ OgreNet
Ogres novada skolu sporta sacensību sezona ir atklāta - kuru skolu jaunieši ir visaktīvākie?
Publicitātes foto
Piektdiena, 18. septembris, 2026 15:45

Ogres novada skolu sporta sacensību sezona ir atklāta - kuru skolu jaunieši ir visaktīvākie?

Ogres novada sporta centrs/ OgreNet

16. septembrī Lielvārdē tika atklāta Ogres novada skolu sporta sacensību jaunā sezona. Kā pirmie laukumā devās 6.–7. klašu skolēni, lai mērotos spēkiem futbolā. Vislabākie šajā konkurencē bija Ikšķiles vidusskolas jaunie futbolisti, kuri ieguva godpilno pirmo vietu.

Izcīnītās vietas:

1. vieta – Ikšķiles vidusskola

2. vieta – Lielvārdes pamatskola

3. vieta – Ogres Centra pamatskola

4. vieta – Ķeguma pamatskola

5. vieta – E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Sacensību galvenais tiesnesis - Guntis Rūze.

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