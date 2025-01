Ogres novada sporta centra atklātās sacensības vieglatlētikā

Sacensību programma

U10 grupā:

30m (no zemā starta), 30m/b (no zemā starta) 12.00 -6,50 – 68,0,200m (no augstā starta pa kopējo celiņu), augstlēkšana, 2kg lodes mešana no apakšas ar lēcienu;

U12 grupā:

tāllēkšana (mēra no atspēriena vietas)