Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās 2026. gadā aizritēja ar izciliem panākumiem Ogres novada sporta centra audzēkņiem – pirmās daudzcīņas, pirmās medaļas, jauns Latvijas rekords, dubultuzvara un vairāki personiskie rekordi.

Artūra Prižavoita audzēkņu sasniegumi:

Zelts Sandijai Reitmanei – 5-cīņa, U18 grupa
4038 punkti (PB un jauns Latvijas U18 rekords )
8.66 s – 1.69 m – 11.78 m – 5.73 m – 2:21.82

Sudras Ievai Kauliņai – 5-cīņa, U18 grupa
3880 punkti (PB)
8.91 s – 1.66 m – 12.49 m – 5.68 m – 2:29.62

Sudrabs Kārlim Jēkabam Karlsbergam – 7-cīņa, U20 grupa
5607 punkti (PB)
7.02 s – 6.67 m – 14.12 m – 1.87 m – 7.93 s – 4.50 m – 2:45.39

Sudrabs Katei Balodei – 5-cīņa, U14 grupa
2666 punkti (PB)
9.44 s – 1.27 m – 8.94 m – 4.38 m – 2:36.90
(Pirmā daudzcīņa un pirmā Latvijas čempionāta medaļa)

Sudrabs Adrianai Reitmanei – 5-cīņa, U20 grupa
3885 punkti (PB)
8.93 s – 1.66 m – 12.32 m – 5.60 m – 2:26.07

Atzinīgi rezultāti arī citiem audzēkņiem:

  • 4. vieta – Lizete Spila, 5-cīņa U20 grupa: 3367 p (PB)
  • 11. vieta – Dita Upeniece, 5-cīņa U14 grupa: 2259 p (PB)
Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
