Ļoti labus rezultātus uzrādīja Ogres novada sporta centra interešu izglītības un profesionālās ievirzes svarcelšanas audzēkņi.
Ratmirs Honts (2009 dz.g.) svara kategorija līdz 71kg., gan raušanā, gan grūšanā ieguva 1. vietu ar rezultātu raušanā 100kg., grūšanā 120kg.
Šajā kategorijā startēja āri Kristaps Balodis (2012 dz.g.) viņš izcīnīja 3. vietu grūšanā, paceļot 105 kg.
Svara kategorijā līdz 79kg. startēja Patriks Mesters (2008 dz.g.). Ģrūšanā ar rezultātu 118 kg. viņš ierindojoties 3. vietā.
Svara kategorijā līdz 94kg., startēja Artūrs Čerņavskis (2007 dz. g.), raušanā un grūšanā izcīnot 3. vietu.
Sasniegtie rezultāti apliecina sportistu nopietno attieksmi un centību treniņu procesā, norāda treneris Vladimirs Kukjāns.