Pirmdiena, 16.02.2026 14:38
Džuljeta, Jūlija
Pirmdiena, 16.02.2026 14:38
Džuljeta, Jūlija
Pirmdiena, 16. februāris, 2026 13:00

Ogres novada sporta centra audzēkņi Latvijas izlases sastāvā izcīna medaļas Baltijas U20 komandu čempionātā

Ogres novada sporta centrs
Ogres novada sporta centra audzēkņi Latvijas izlases sastāvā izcīna medaļas Baltijas U20 komandu čempionātā
Foto: Ogres novada sporta centrs
Pirmdiena, 16. februāris, 2026 13:00

Ogres novada sporta centra audzēkņi Latvijas izlases sastāvā izcīna medaļas Baltijas U20 komandu čempionātā

Ogres novada sporta centrs

14.februārī Kauņā, Lietuvā notika Baltijas U20 komandu čempionāts. Latvijas izlases sastāvā bija arī 3 Ogres novada sporta centra (ONSC) audzēkņi, kuri uzrādija teicamus rezultātus, iegūstot godalgotas vietas.

ONSC sportistu rezultāti:

  • Ralfs Dzosens 1.vieta 3000m 8:37,08min (treneris Zigurds Kincis)
  • Kārlis Jēkabs Karlsbergs 2.vieta 60m/b 7,88s, 3.vieta kārtslēkšanā 4,35m (treneris Artūrs Priževoits)
  • Emīls Matiass Reinfelds 2.vieta 3000m 8:43,01min (treneris Zigurds Kincis)
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?