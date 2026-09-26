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Sestdiena, 26. septembris, 2026 13:55

Ogres novada sporta centra audzēkņi piedalās Latvijas kausa grūtajā kāpšanā

Ogres novada sporta centrs
Ogres novada sporta centra audzēkņi piedalās Latvijas kausa grūtajā kāpšanā
Foto: Ogres novada sporta centrs
Sestdiena, 26. septembris, 2026 13:55

Ogres novada sporta centra audzēkņi piedalās Latvijas kausa grūtajā kāpšanā

Ogres novada sporta centrs

Ogres novada sporta centra Interešu izglītības programmas “Kāpšanas sports” audzēkņi 18. septembrī piedalījās sacensībās “Latvijas kauss grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu bērniem un jauniešiem – 3. posms”.

Apliecinot savas prasmes, audzēkņi sacensībās ieguva sekojošas vietas:
Olivers Jānis Neilands U11 - 5.vieta.
Nora Stārostniece U11 - 9.vieta.
Rūta Ervalde U11 - 11.vieta.
Madara Ģemze U13 - 9.vieta.
Emīlija Neilande U13 - 11.vieta.

Ogres novada sporta centra audzēkņi piedalās Latvijas kausa grūtajā kāpšanā
Ogres novada sporta centra audzēkņi piedalās Latvijas kausa grūtajā kāpšanā
Ogres novada sporta centra audzēkņi piedalās Latvijas kausa grūtajā kāpšanā
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