LFF klubu kategorijas ir kvalitātes novērtējums jaunatnes futbola sistēmai (treniņu procesam, treneru darbam un organizācijai), un 1. kategorija apliecina atbilstību augstākiem standartiem, vienlaikus paverot plašākas attīstības iespējas.
Ogres novada sporta centra direktore Dzirkstīte Žindiga uzsver, ka darbs pie futbola kā sporta veida attīstības un pilnveidošanas Ogres novadā norit jau vairākus gadus: “Ogres novada sporta centrā jau vairāk kā piecus gadus mērķtiecīgi pilnveidojam un attīstām futbolu. Kā sporta skolai mums ir savi uzdevumi un pienākumi, bet vienlaikus apzināti gribam šo sporta veidu attīstīt, jo tas novadā ir ļoti populārs,” saka Dz. Žindiga.
Ogres novada sporta centra futbola treneris Raivis Rubīns skaidro, ka akreditācija ir likumsakarīgs solis pēc kluba sportiskajiem panākumiem: “Iepriekšējā sezonā mūsu klubs “Ogre United” izcīnīja pirmo vietu 1. līgā, un līdz ar to Ogres novadam bija jāizpilda LFF akreditācijas kritēriji. Akreditācijai bijām pieteikušies gada nogalē un prasības esam veiksmīgi izpildījuši,” norāda R. Rubīns. Viņš uzsver, ka 1. kategorija nozīmē arī skaidri definētu turpmāko attīstības virzienu: “Tas uzliek pienākumu sakārtot procesus, izstrādāt stratēģisko plānu un virzību, kā strādājam tālāk. Katrs līmenis dod iespēju pretendēt arī uz finansiālu atbalstu, izpildot konkrētus kritērijus,” papildina Raivis Rubīns.
Lai attīstība ritētu pēc konkrētiem, izmērāmiem soļiem, turpmāk treniņu procesu, treneru darbu un plānošanu palīdzēs uzraudzīt vecākais treneris.
Šobrīd Ogres novadā futbols strauji aug – kopā ar biedrību Ogres novada sporta centra futbola grupās trenējas aptuveni 400 bērni, sākot no 2020. gadā dzimušajiem un līdz pat 2010. gadā dzimušajiem jauniešiem.
Par ikdienas darbu un apstākļiem stāsta Ogres novada sporta centra futbola treneris Deniss Ostrovskis: “Mums ir ļoti paveicies – mūsu sporta zālē trenējas tikai futbolisti, kas pārstāv dažādas vecuma grupas, savukārt Jaunogres pamatskolā, kur ir mazāka zāle, trenējas mazāka vecuma bērni, kuriem vēl nav nepieciešama tik liela zāle. Treniņu intensitāte tiek pielāgota vecumam un sagatavotībai: “Minimālais treniņu skaits jauniešiem ir 2 līdz 3 treniņi nedēļā, bet vecākiem bērniem tas var sasniegt arī 4 līdz 5 reizes nedēļā. Tas tikai pierāda, ka Ogrei patīk futbols – futbolam te ir jābūt. Strādāsim tālāk, lai gan audzēkņu, gan treneru būtu vēl vairāk un lai varam izaudzināt konkurētspējīgus futbolistus. Sākumā Latvijas līmenī, bet – mazums – vēlāk arī pasaules mērogā,” saka D. Ostrovskis.
Ogres novada pašvaldība un Ogres novada sporta centrs patiesi lepojas ar jaunajiem futbolistiem, treneriem un visiem, kuri bijuši daļa no šī ceļa – iegūtā akreditācija ir nozīmīgs apliecinājums līdzšinējam darbam un motivācija turpināt iesākto.