Piedalīties aicināti Ogres novada izglītības iestāžu skolēni, dzimuši 2009. gadā un jaunāki.
Dalībnieku pavadītāji — pedagogi un vecāki — tiek aicināti palīdzēt sacensību tiesāšanā.
Sacensības norisināsies divās daļās:
- Sporta vingrinājums — apvienots basketbola un futbola elements, kurā iespējams nopelnīt līdz 12 punktiem.
- Dambretes turnīrs — 64 lauciņu dambrete pēc Šveices sistēmas 9 kārtās (apdomas laiks 5 minūtes + 3 sekundes par gājienu).
Rezultātā tiks ņemti vērā arī pirmajā daļā iegūtie punkti.
Visi dalībnieki saņems Ogres NSC diplomus, bet 1.–3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar medaļām un atbalstītāju balvām.
Apbalvošana notiks trīs vecuma grupās (atsevišķi zēniem un meitenēm):
- U-8 (2017. gads un jaunāki)
- U-10 (2015.–2016. gads)
- U-16 (2009.–2014. gads)
Iepriekšējie pieteikumi jāiesūta līdz 13. novembra plkst. 17.00 uz e-pastu:
Papildu informācija pa tālruni 29463233 (Dzintars Kaņeps).
Dalībnieku reģistrācija sacensību dienā — no plkst. 9.30 līdz 9.50.