Sacensībās aicināti piedalīties U10 grupas sportisti — 2017. gadā dzimuši un jaunāki zēni un meitenes, kā arī U12 grupas sportisti — 2015.–2016. gadā dzimuši zēni un meitenes. Programmā paredzētas skriešanas, lēkšanas un mešanas disciplīnas.
Pieteikšanās sacensībām notiek LVS mājaslapā www.athletics.lv līdz 2026. gada 28. maija plkst. 19.00. Dalībnieki vai organizācijas bez piekļuves LVS statistikas sistēmai pieteikumus var sūtīt sacensību galvenajai sekretārei uz e-pastu , norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, pārstāvēto organizāciju un labāko rezultātu.
Katrā disciplīnā pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām. Dalības maksa — 10 EUR; no tās atbrīvoti Ogres novada sporta centra vieglatlētikas nodaļas audzēkņi, norāda centrā.