Galvenais organizators-Aleksandrs Samoilovs ar savu Beach Box Camps komandu, kurš ar savu vārdu, pasaules līmeņa pieredzi un kontaktiem spējis ap sevi pulcināt labākos un interesantākos trenerus un spēlētājus. Viņu vidū arī Tokyo 2020 vasaras olimpiādes sudraba medaļas ieguvējs Oleg Stoyanovskiy.
Vairāk kā 300 dalībnieku no visas pasaules, ieskaitot Ķīnu ,Kanādu, Āfriku u.c. Treneri, kuri savas komandas aizveduši līdz Olimpiskajām medaļām, Latvijas vadošie volejbolisti Jānis Šmēdiņš, Anastasija Kravčenoka , Toms Šmēdiņš, Artūrs Rinkevičs, Mihails Samoilovs, Rihards Finsters u.c.
Jāatzīst, ka pirmajā brīdī mazliet bažījāmies par to, kā tik milzīgu skaitu dalībnieku varēs pilnvērtīgi trenēt, taču mūsu bažas izgaisa pirmajā dienā, kad viena treniņa laikā visi tika sadalīti pa attiecīgām līmeņu grupām- no iesācējiem līdz profesionāļiem pa 8 cilvēki katrā.
Divi treniņi dienā, katru dienu pie cita trenera, dodot iespēju no katra paņemt to labāko, interesantāko, sev visnepieciešamāko, mums ,savukārt, iespēju to visu nofilmēt, lai turpmāk dalītos ar šo pieredzi savos treniņos. Arī līdzbraucējiem tika organizētas sportiskas aktivitātes un izklaide.
Nometne noslēdzās ar lielo turnīru, kur mūsējiem visu kalumu medaļas:
-Adrija Melānija Kalavanova/Laima Mangule- Bronza pieaugušo amatieru līgā
-Mikus Vabels/Emīls Mangulis- 5.vieta Pro grupā (labākais sniegums no Latvijas dalībniekiem, astotdaļfinālā uzvarot vienu no nometnes favorītu duetiem, bet ceturtdaļfinālā piekāpjoties Ungārija/Itālijas duetam vien ar 20/22).
-Klāvam un Keitai Paukšēniem -Sudrabs un Zelts jauniešu nometnē.
Par pludmales volejbolu iedegusies arī Tīna Paukšēna, kura savu pirmo pieredzi guva tieši šeit.
Atmosfēra un sajūtas ,kas valdīja visu nometnes laiku, vēl ilgi nepamet mūsu dalībniekus, un pēc viņu teiktā, nākamgad mums tur noteikti atkal jātiekas. Esmu pārliecināts, ka nākamgad no Sporta centra uz šo nometni dosies krietni vairāk dalībnieku.
Ļoti zīmīgi, ka mūsu volejbolistu klubiņa logo ir Ķirzaka, kas tieši Maljorkā ir simbols, it kā aicinot mūs tur atgriezties.
Ar organizatoriem mums jau veidojas cieša sadarbība gan nometnes dalības jautājumā , gan inventāra iegādē, gan vasaras nometņu organizēšanā Latvijā. Nometnes noslēgumā katrs dalībnieks saņēma apliecību ar visu treneru parakstiem, kas apliecina katra profesionālo izaugsmi.
Īpašs paldies Aleksandram Samoilovam, kurš ar savu harizmu un draudzīgo komunikāciju ļāva sajusties vienlīdz labi katram, kurš izvēlējies šo sporta veidu- gan iesācējam , gan profesionālim.
Milzīgs prieks bija spēlēt vienā komandā ar nometnes leģendu Bruno Leju, kurš šajās nometnēs piedalās jau no pirmsākumiem un savos 67 gados var būt par iedvesmas avotu ik vienam, kurš plāno sākt spēlēt volejbolu.
Aicinām katru, bez vecuma ierobežojuma ,kurš vēl nav atradis savu sporta veidu, pievienoties mums!
Artūrs Mangulis +371 29286441
Emīls Mangulis +371 26404262
Informāciju sagatavoja "Sporta un kultūras telpa "Ķirzaka""