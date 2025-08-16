Ogres novada sporta centra audzēkņiem septiņas Latvijas Jaunatnes čempionāta smaiļošanā medaļas

Sacensībās piedalījās 98 sportisti no visas Latvijas. Ogres novada sporta centra komandu pārstāvēja astoņi sporta skolas audzēkņi un visi astoņi iekļuva “A” finālos, cīnoties par godalgotām vietām. Mūsu sporta skolas audzēkņi startēja vieninieku (K1), gan divnieku (K2) laivu klasēs.
Ogres novada sporta centra audzēkņi izcīnija septiņas godalgotas vietas:
- Dāvis Cimmermanis 1. vieta K1 klasē, Dāvis Cimmermanis kopā ar Artjumu Bodnarjuku (Daugavpils sporta skola) 2. vieta K2 klasē;
- Rēzija Lavrinoviča 2. vieta K1 klasē, Rēzija Lavrinoviča kopā ar Paulu Ārgali (Talsu novada sporta skola) 2. vieta K2 klasē;
- Elizabete Hilda Krūmiņa 3. vieta K1 klasē, Elizabete Hilda Krūmiņa un Beatrise Aleksandra Karlivāne 2. vieta K2 klasē;
-
Kristofers Jaunbērziņš kopā ar Jēkabu Zemnieku (RSS “Rīdzene”) 2.vieta K2 klasē.
Apsveicam mūsu sportistus ar lieliskiem rezultātiem!