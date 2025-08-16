Ogres novada sporta centra audzēkņiem septiņas Latvijas Jaunatnes čempionāta smaiļošanā medaļas

Sestdiena, 16.08.2025 14:29
Piektdiena, 15. augusts, 2025 10:53

Foto: osports.lv
2025. gada 13. augustā Limbažos, Lielezerā, Ogres novada sporta centra smaiļotājs Dāvis Cimmermanis uzvarēja Latvijas Jaunatnes čempionātā smaiļošanā 500 metrus distancē, bet kopumā mūsu sportisti izcīnīja septiņas godalgotas vietas.

Sacensībās piedalījās 98 sportisti no visas Latvijas. Ogres novada sporta centra komandu pārstāvēja astoņi sporta skolas audzēkņi un visi astoņi iekļuva “A” finālos, cīnoties par godalgotām vietām. Mūsu sporta skolas audzēkņi startēja vieninieku (K1), gan divnieku (K2) laivu klasēs.

Ogres novada sporta centra audzēkņi izcīnija septiņas godalgotas vietas:

  • Dāvis Cimmermanis 1. vieta K1 klasē, Dāvis Cimmermanis kopā ar Artjumu Bodnarjuku (Daugavpils sporta skola) 2. vieta K2 klasē;
  • Rēzija Lavrinoviča 2. vieta K1 klasē, Rēzija Lavrinoviča kopā ar Paulu Ārgali (Talsu novada sporta skola) 2. vieta K2 klasē;
  • Elizabete Hilda Krūmiņa 3. vieta K1 klasē, Elizabete Hilda Krūmiņa un Beatrise Aleksandra Karlivāne 2. vieta K2 klasē;

  • Kristofers Jaunbērziņš kopā ar Jēkabu Zemnieku (RSS “Rīdzene”) 2.vieta K2 klasē.

    Apsveicam mūsu sportistus ar lieliskiem rezultātiem!

