Ogres novada sporta centrs izaicinājums “Priekpilno kustību Adventes kalendārs”

1.Reģistrējies, aizpildot anketu – pielikumā, lai katru dienu saņemtu atgādinājumu e-pastā.

2.Katru dienu atver Ogres novada sporta centra mājas lapu un noskaties video uzdevumu.

3.Uzdevumi var būt arī divi vienā dienā. Otrs variants vienmēr tiek piedāvāts kā alternatīva – ir jāizpilda tikai viens no uzdevumiem, lai tas tiktu ieskaitīts.

4. Klausies un lasi uzmanīgi – daži uzdevumi pieļauj izpildi arī ilgākā laika periodā, galvenais, lai nepieciešamie uzdevumi ir izpildīti līdz Ziemassvētkiem, kad izaicinājums noslēdzas.

5.Izpildi uzdevumu, un fiksē to īsā video vai fotogrāfijā (video nedrīkst būt garāks par 30 sekundēm).

6.Fotogrāfijā vai video ir jābūt redzamam tieši tam cilvēkam, kurš reģistrējies izaicinājumam.

7.Nosūti foto vai īso video WhatsApp ziņā uz Sporta Arēna Ogre tālruni – 26163396 , apakšā pierakstot savu vārdu.

8.Lai piedalītos galvenās balvas izlozē, Tev fotomirklī vai video jāfiksē vismaz 20 no visiem 24 uzdevumiem, tāpēc vari sākt pildīt “Priekpilno kustību kalendāru” arī vēlāk. Uzdevumus varēs izpildīt ar atpakaļejošu datumu, bet vēlams iesūtīt tajā pašā dienā – neatliec uz vēlāku

9.Vienas dienas abu uzdevumu izpilde netiks uzskatīta par divu dažādu uzdevumu izpildi – tie abi tiks ieskaitīti kā viens konkrētās dienas izpildītais uzdevums.

10.Galveno balvu izloze notiks periodā no šī gada Ziemassvētkiem līdz Jaunajam gadam.

11. Izlozē piedalās tikai tie izaicinājuma dalībnieki, kas izpildījuši visus šeit minētos noteikumus.

12.Uzvarētāji tiks informēti, sūtot ziņu vai zvanot uz to tālruņa numuru, no kura WhatsApp vietnē tiks sūtīti “Priekpilnā Adventes kalendāra” izpildīto uzdevumu foto un/vai video.

13. Ja vēlies dalies ar savu paveikto sociālajos tīklos, izmantojot mirkļabirku #sacarsevi un pieminot Ores novada sporta centru.

14. Vari piedalīties uzdevumu veikšanā arī bez reģistrācijas – sava prieka pēc, un pildīt tikai tos uzdevumus, kuri patiešām uzrunā. Jo šis ir svētku gaidīšanas laiks, un šim laikam jābūt patiešām prieka pilnam!

15. Balvās:

– JBL tumbiņa no Terra

– ⁠”Senjorita Kukū” restorāna apmeklējums

– ⁠Inventārs pēc Tavas izvēles no Sporta Sistēmas un Rantzows sport

– ⁠Ogres izklaides telpas “Cita Telpa” apmeklējums- ⁠Mājas uzkopšanas preces no Selding

– ⁠Vīna degustāciju vai meistarklašu dāvanu karte no vīnotavas “Noliktava Ogre”

– ⁠Grupu nodarbību vai trenažieru zāles dāvanu karte sporta arēnā “Ogre” 100€ vērtībā

– ⁠ citas balvas un dāvanu kartes