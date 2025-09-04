Ogres novada sporta centrs uzņem jaunus audzēkņus handbola, futbola vai vieglatlētikas nodarbībās

Ceturtdiena, 04.09.2025 22:22
Septembris ir atnācis, un bērni uzsāk skolas gaitas. Tomēr, lai nezaudētu fizisko sagatavotību, Ogres novada sporta centrs piedāvā bērniem uzsākt handbola, futbola vai vieglatlētikas nodarbības.

Ogres novada sporta centrs uzņem jaunus audzēkņus handbolā vecumā no 6 līdz 8 gadiem.

Handbols ir aizraujošs un dinamisks sporta veids, kas attīsta veiklību, izturību un komandas garu. Nodarbībās bērniem būs iespēja apgūt sporta pamatus un gūt prieku no aktīvas kustības draudzīgā vidē.

Pieteikšanās un papildu informācija:

  • Pedagogs: Rihards Bisters
  • Tālr.: +371 29277108
  • E-pasts: 

Ogres novada sporta centrs uzņem jaunus audzēkņus futbolā vecumā no 6 līdz 8 gadiem.

Futbols ir populārākais sporta veids pasaulē un lieliska iespēja bērniem attīstīt ātrumu, izturību, koordināciju un komandas garu. Nodarbībās bērni iemācīsies futbola pamatus un iegūs draudzīgu un aktīvu vidi.

Pieteikšanās un papildu informācija:

  • Pedagogs: Jānis Grants –  +371 20168734
  • Pedagogs: Linards Roberts Pāviška –  +371 2200985

Ogres novada sporta centrs uzņem jaunus audzēkņus vieglatlētikā vecumā no 7 līdz 11 gadiem.

Vieglatlētika ir sporta pamatu pamats – tā attīsta ātrumu, izturību, spēku, veiklību un koordināciju. Nodarbības dod iespēju bērniem izmēģināt dažādus disciplīnas veidus, atrast savu stipro pusi un vienlaikus trenēties aktīvā un draudzīgā vidē.

Pieteikšanās un papildu informācija:

  • Pedagoģe: Kristīne Ludborža
  • +371 29388740
