Veiksmīgāks starts bija Ogres novada 1. komandai:
- Irēna Žilinska (S 75+), nezaudējot nevienu spēli, izcīnīja 1. vietu.
- Mirdza Aizsilniece (S 85+) – 1. vieta
- Maija Aruma (S 80+) un Ivars Vistiņš (V 85+) – 2. vieta
- Sergejs Šiskins (V 60+) 19 dalībnieku konkurencē ieguva 3. vietu.
Ogres novada 2. komandas dalībnieku rezultāti:
- Santa Erbsa (S 60+) – 2. vieta,
- Uldis Ābelis (V 90+) – 3. vieta,
- Gerda Krūmiņa (S 50+) – 4. vieta,
- Eduards Lunis (V 80+) – 6. vieta,
- Juris Pivors (V 70+) - 11. vieta.
Komandu kopvērtējumā, summējot četru dalībnieku augstāk izcīnītās vietas, Ogres novada 1. komanda izcīnīja 3. vietu, piekāpjoties sporta biedrībai “Dinamo” un Jelgavas pilsētas komandai.
Ogres novada 2. komanda ierindojās 8. vietā.