Trešdiena, 4. februāris, 2026 13:24

Ogres novada komandām teicami rezultāti Latvijas sporta veterānu 63. sporta spēlēs

Foto: Ogres novads
Latvijas sporta veterānu 63. sporta spēlēs piedalījās divas Ogres novada galda tenisa komandas. Sacensībās kopumā startēja 16 komandas no 15 novadiem un pilsētām.

Veiksmīgāks starts bija Ogres novada 1. komandai:

  • Irēna Žilinska (S 75+), nezaudējot nevienu spēli, izcīnīja 1. vietu.
  • Mirdza Aizsilniece (S 85+) – 1. vieta
  • Maija Aruma (S 80+) un Ivars Vistiņš (V 85+) – 2. vieta
  • Sergejs Šiskins (V 60+) 19 dalībnieku konkurencē ieguva 3. vietu.

Ogres novada 2. komandas dalībnieku rezultāti:

  • Santa Erbsa (S 60+) – 2. vieta,
  • Uldis Ābelis (V 90+) – 3. vieta,
  • Gerda Krūmiņa (S 50+) – 4. vieta,
  • Eduards Lunis (V 80+) – 6. vieta,
  • Juris Pivors (V 70+) - 11. vieta.

Komandu kopvērtējumā, summējot četru dalībnieku augstāk izcīnītās vietas, Ogres novada 1. komanda izcīnīja 3. vietu, piekāpjoties sporta biedrībai “Dinamo” un Jelgavas pilsētas komandai.
Ogres novada 2. komanda ierindojās 8. vietā.

