Notika šādi turnīri:
-“5.LATGALES KARATĒ WKF ČEMPIONĀTS” (19. marts);
-“XXI BALTIC STATES OPEN KARATE CHAMPIONSHIP” (Lietuva, 27. marts);
-“FUDZI CUP” (Rīga, Olimpiskais Centrs, 3. aprīlis).
Pirmās vietas ieguva sportisti:
Mārtiņš Savickis, Daina Puiķe, Ralfs Prancāns, Matīss Savickis, Romija Salmane, Evelīna Indrikova un Viktorija Leja.
Otrās vietas ieguva sportisti:
Daina Puiķe, Matīss Savickis, Martins Gailītis, Estere Voicehoviča un Ralfs Prancāns.
Trešās vietas ieguva sportisti:
Valters Sproģis, Daina Puiķe, Matīss Savickis, Viktorija Leja un Mārtiņš Savickis.
Čempionātos piedalījās līdz 500 sportistiem no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Ukrainas. Prieks par mūsu kluba mazajiem sportistiem, kuri mājās pārveda vairākas medaļas. Apsveicam!
Sportistes mamma, kurai meita karatē trenējas jau 5 gadus:
“Daina vienmēr bijusi ļoti aktīva un enerģiska meitene, tāpēc vienā brīdī sapratām, ka nepietiek ar mācībām skolā, bet ir nepieciešamas papildus fiziskas nodarbības. Izvēloties no iespējamā piedāvājuma Ogrē, nonācām klubā “KARATĒ SEN-E”. Dainai uzreiz patika treniņos apgūstamais un viņa nekad nav sūdzējusies, ka nepatīk vai ir par grūtu, kaut arī pēc treniņiem jūtas nogurusi. Arī trenera stingrība ir ietekmējusi attieksmi pret treniņiem, viņa saprot, ka nedrīkst kavēt un arī treniņos nedrīkst “šmaukties” un kaut ko nedarīt kā pienākas. Daina regulāri piedalās arī dažāda līmeņa karatē čempionātos dažādās Latvijas pilsētās un arī ārvalstīs. Kopumā ieguvusi 46 godalgotas vietas. Pēdējais nozīmīgākais turnīrs ārvalstīs bija Lietuvā, Šauļos “XXI Baltic States Open Karate Championship”, kur Daina ieguva 2.vietu KUMITE kategorijā un 3.vietu KATA kategorijā.
Par sasniegumiem sportā un Ogres novada popularizēšanā 2020. un 2021. gadā Daina tika apbalvota kā Ogres novada Sporta laureāts. Es noteikti iesaku bērniem nodarboties ar sportu, un karatē ir viens no tiem, kas bērniem attīsta ne tikai fizisko sagatavotību, bet arī māca cieņu pret sevi, skolotāju un apkārtējiem, nostiprina intelektuālās un garīgās pilnveides pamatus."
Kluba sportists Ralfs Prancāns pirmo reizi piedalījās pieaugušo kategorijā “PLUSS 18.g.” un ieguva pirmo vietu. Pieaugušo kategorijā “PLUSS 18.g.” pēc olimpiska karatē noteikumiem kontakts ir stiprāks nekā bērnu un pusaudžu kategorijās.
Nākamie pasākumi šajā pavasarī notiks 29. maijā Jelgavā, pēc tam atestācijas eksāmens uz jostām, kluba sporta atpūtas pasākums “PAINTBALL 2022” un vasaras sporta karatē nometne.
Bērnu klubs «KARATE SEN-E» strādā Ogrē jau no 1989. gada (32 gadi). „SEN-E” stils – tā ir cīņas aizsardzības sistēma, kurā ir iekļautas labākās japāņu, ķīniešu un korejiešu cīņas metodes (elementi):
-karatē sitienu sistēma;
-cīņas veida „DŽUDO” metienu elementi;
-cīņas veidu „SAMBO” un „DZIU-DZITSU” kaujas paņēmieni.
Šobrīd kluba pamatdarbība tiek virzīta uz bērnu sporta karatē attīstīšanu Ogres novadā un Latvijā. Treniņi notiek Ogres novada Sporta centra telpās (Jaunogres pr. 2). Bērnu klubu «KARATE SEN-E» vada Latvijas Karatē Federācijas sertificēts treneris Jevgenijs Ivanovs.
Tagad atkal drīkst trenēties iekštelpās (sporta zāles), tāpēc bērnu klubs «KARATE SEN-E» komplektē jaunas grupas bērnudārzu audzēkņiem un skolēniem no 1., 2. un 3.klases, kā arī audzēkņiem ar pieredzi. Karatē nodarbību būtība ir gara treniņš caur ķermeni. Karatē prakses mērķis ir nostiprināt prātu, norūdīt ķermeni, attīstīt gara enerģiju un modrību, kas tiek panākta ar disciplinētām un mērķtiecīgām nodarbībām.
Foto no Ogres bērnu kluba KARATĒ SEN-E arhīva šeit: