Sporta veids visai dzīvei
Darbs Lielvārdē Agneses Melnes ikdienā nav nejauša izvēle. Ceļš uz to aizsākās jau agrāk. «Šogad absolvēju profesionālās augstākās izglītības studiju programmu Latvijas Universitātē, iegūstot sporta trenera specialitāti,» skaidro tenisa trenere. «Studiju laikā izgāju praksi Lielvārdē un jau tad sapratu, ka vēlos šeit sniegt savu ieguldījumu. Iepazinu vietējo sporta vidi, cilvēkus un trenerus, tāpēc vēlējos paplašināt savu darbību. Tādēļ Lielvārde man kļuva par dabisku nākamo soli.»
Viena no tenisa lielākajām priekšrocībām ir tā daudzpusīgā ietekme uz cilvēka attīstību neatkarīgi no aizvadīto gadu skaita. «Teniss attīsta koordināciju, veiklību, izturību un vispārējo fizisko sagatavotību,» uzsver Agnese Melne. «Bērniem un jauniešiem tas palīdz iepazīt kārtību un atbildību, uzlabo koncentrēšanās spējas un veicina pārliecību par saviem spēkiem. Pieaugušajiem teniss ir lielisks veids, kā uzturēt veselību, mazināt stresu un aktīvi pavadīt brīvo laiku. Vienlaikus šis sporta veids attīsta arī neatlaidību, spēju pieņemt lēmumus un nepadoties sarežģītās situācijās.»
Svarīgākais – justies droši un pozitīvi
Treneres darbā būtiska loma ir ne tikai tehnikas apguvei, bet arī videi, kurā cilvēks var attīstīties bez bailēm kļūdīties. «Es vēlos veidot psiholoģiski labvēlīgu un emocionāli pozitīvu treniņu vidi, kas vienlaikus ir atbalstoša un mērķtiecīga,» norāda Agnese Melne. «Cenšos atrast individuālu pieeju katram spēlētājam, ņemot vērā viņa vecumu, pieredzi un mērķus. Nodarbībās lielu lomu spēlē ne tikai tehnikas un taktikas apguve, bet arī prieks spēlēt un gandarījums par savu izaugsmi. Man kā trenerei ir svarīgi atbalstīt sportistus arī brīžos, kad kaut kas neizdodas, jo tieši no kļūdām mēs visvairāk mācāmies.»
Pieredzes trūkums nav šķērslis
Viens no izplatītākajiem stereotipiem, ar ko nākas sastapties, ir uzskats, ka teniss iesācējiem ir pārāk sarežģīts vai grūti apgūstams sporta veids. «Īstenībā teniss ir daudz pieejamāks, nekā cilvēki domā,» teic Agnese Melne. «Viens no lielākajiem mītiem ir uzskats, ka tenisa spēle ir jāuzsāk uz pilna izmēra korta, izmantojot standarta dzeltenās pilnspiediena tenisa bumbiņas. Vispār pirmā treniņa mērķis ir mēģināt spēlētāju iemācīt veidot saspēli ar pretspēlētāju. Patiesībā katru treniņu var pielāgot atbilstoši spēlētāja vecumam, prasmēm un pieredzei. Ir vairāku izmēru laukumi, piecu dažādu līmeņu bumbiņas un cits inventārs, kas palīdz apgūt spēli pakāpeniski. Tāpēc nevajag baidīties, ja līdz šim nav bijusi pieredze, – teniss ir daudz draudzīgāks iesācējiem, nekā bieži šķiet.»
Pirmos soļus iespējams spert gan individuāli, gan kopā ar draugiem vai ģimenes locekļiem, savukārt nākotnē Agnese Melne cer rīkot arī iepazīšanās nodarbības un meistarklases interesentiem. Viņa akcentē, ka galvenais ir nebaidīties uzsākt kaut ko jaunu. Tādēļ nodarbībās gaidīti dažāda vecuma un sagatavotības spēlētāji – no iesācējiem līdz tiem, kuri vēlas pilnveidot jau esošās prasmes. Pārējo soli pa solim visi var apgūt kopā, jo teniss nenozīmē tikai rezultātu – tas dod izaugsmi, prieku un pārliecību par saviem spēkiem.