Piektdiena, 28. novembris, 2025 17:44

Ogres novada telpu futbola čempionāta vadībā - "Būve R" un "OCSK"

Foto: osports.lv
Sestdien, 22. novembrī, Ogres sporta hallē tika aizvadītas trešās kārtas spēles Ogres novada atklātajā čempionātā telpu futbolā. Līderpozīciju saglabāja komandas “Būve R” un OCSK, kuras vienīgās izcīnījušas maksimālo punktu skaitu, informē vietnē osports.lv.

Trešo spēļu kārta iesākās ar cīņu starp "Hanza elektro" un "TFK Lats" komandām. "Hanza" gan spēja ātri izvirzīties vadībā ar 2:0, bet, ejot puslaika atpūtā, rezultāts jau bija 3:3. Otrā puslaika beigās neveiksmīgi bumbu savos vārtos raidīja Artūrs Undzēns, palīdzot pretiniekiem palielinat rezultāta starpību. Lai kā centās "TFK Lats", panākt neizškirtu neizdevās un nācās piedzīvot zaudējumu.

Otrajā mačā pārliecinošu pirmo uzvaru izcīnīja "NAPAL", kas ar 5:2 pārspēja Lielvārdes vienību. Uzvarētāju rinda trīs vārtua guva Dmitrijs Gruničevs.

Pie pirmās uzvaras čempionātā tika "DZK", kuri pārliecinoši apspēlēja Dinamo Ogre. Trīs vārtus uzvarētāju labā guva Ričards Dimants. 

Ceturtajā dienas spēlē "OSCK" komanda ar 3:1 bija pārāka pār "Ogres ežiem", demonstrējot stabilu sniegumu gan uzbrukumā, gan aizsardzībā.

Uzvaru gājienu turpina "Būve R", šajā spēļu kārtā tika pārspēta "FK 33". Trīs vārtu guvumi Raivim Rubīnam, kurš ir viens no turnīra rezultatīvākajiem spēletājiem.

Čempionāts turpināsies jau 29. novembrī plkst. 12.00 — gaidāmas jaunas, intriģējošas spēles un saasināta cīņa par vietu izslēgšanas turnīrā, vēsta vietnē osports.lv.

Ogres novada atklātā telpu futbola čempionāta 2. spēļu kārtas vērtīgākais spēlētājs — Artem Tserr ("Ogres eži").

