Uzvarēja Tukuma novada komanda ar 405 punktiem, 2.vietā Līvānu novads ar 399 punktiem, bet 3.vietā Liepājas komanda ar 397 punktiem. Vēl olimpiskajā sešiniekā iekļuva Valmieras novads (397 punkti un 4.vieta) un Gulbenes novads (394 punkti un 6.vieta) komanda.
Ogres novada vecmeistari izcīnīja 50 dažāda kaluma medaļas (19 zelta, 20 sudraba un 11 bronzas).
-Aivaram Puriņam K65+ grupā zelta medaļa 400 m sprintā (1:03.83 min.) un sudraba medaļa 200 m sprintā (29.07 sek.).
-Armantam Pēterkopam K55+ grupā zelta medaļa 400 m sprintā (1:06.37 min.).
-Ritai Žuravļovai D65+ grupā divas zelta medaļas – 3000 m soļošanā (19:34.71 min.) un 5000 m soļošanā (33:23.11 min.).
-Raivim Asnam K35+ grupā 5. vieta 100 m sprintā (13.35 sek.) un 4. vieta 200 m sprintā (28.59 sek.).
-Jānim Arseņikovam K35+ grupā divas zelta medaļas – 1500 m skrējienā (4:23.65 min.) un 5000 m skrējienā (16:18.99 min.).
-Edgaram Rūtiņam K45+ grupā 4. vieta 5000 m skrējienā (20:48.82 min.).
-Valdim Ņilovam K45+ grupā divas zelta medaļas – 800 m skrējienā (2:29.49 min.) un šķēpa mešanā (30.95 m), sudraba medaļa 1500 m skrējienā (5:00.92 min.), bet, individuāli startējot 5000 m skrējienā, viņam sudraba medaļa (19:08.50 min.) un 4. vieta 3000 m soļojumā (18:43.65 min.).
-Sandrai Kociņai D55+ grupā divas zelta medaļas – diska mešanā (23.81 m) un augstlēkšanā (1.10 m), kā arī sudraba medaļa lodes grūšanā (10.37 m).
-Jānim Kaprālim K75+ grupā sudraba medaļa 5000 m soļošanā (44:28.16 min.) un divas bronzas medaļas – 3000 m soļošanā (23:44.41 min.) un 1500 m skrējienā (11:00.44 min.).
-Zigfrīdam Rudzātam K75+ grupā zelta medaļa lodes grūšanā (8.85 m) un 6. vieta šķēpa mešanā (17.04 m).
-Albertam Tropam K70+ grupā 6. vieta lodes grūšanā (9.30 m), 7. vieta šķēpa mešanā (17.30 m) un 11. vieta diska mešanā (20.33 m).
-Normundam Krūmiņam K40+ grupā zelta medaļa diska mešanā (31.07 m).
-Jānim Kaimiņam K70+ grupā zelta medaļa 400 m sprintā (1:25.94 min.), sudraba medaļa 800 m skrējienā (3:14.91 min.) un bronzas medaļa 1500 m skrējienā (6:48.33 min.).
-Ēvaldam Stahovskim K50+ grupā bronzas medaļa 100 m sprintā (14.40 sek.) un divas 4. vietas – 400 m sprintā (1:11.41 min.) un tāllēkšanā (4.08 m.).
-Jānim Krastiņam K40+ grupā bronzas medaļa 800 m skrējienā (2:19.23 min.), 4. vieta 100 m sprintā (13.32 sek.) un 5. vieta 400 m sprintā (1:01.21 min.).
-Jānim Mežielam K60+ grupā zelta medaļa 800 m skrējienā (2:48.66 min.), divas sudraba medaļas - 400 m sprintā (1:12.10 min.) un 1500 m skrējienā (6:00.16 min.). Anitai Platpīrei (Čuhnovai) D35+ grupā bronzas medaļa 3000 m soļošanā (17:58 min.).
-Annai Krastiņai D65+ grupā divas sudraba medaļas – 3000 m soļošanā (24:14.46 min.) un 5000 m soļošanā (41:48.31 min.).
-Guntaram Avdejevam K45+ grupā sudraba medaļa 800 m skrējienā (2:29.96 min.), bronzas medaļa 5000 m skrējienā (20:20.24 min.) un 4. vieta 1500 m skrējienā (5:11.10 min.).
-Agitai Kaļvai D40+ grupā sudraba medaļa 800 m skrējienā (2:38.45 min.) un bronzas medaļa tāllēkšanā (4.54 m).
-Jānim Kantorim K70+ grupā divas bronzas medaļas – lodes grūšanā (10.37 m) un šķēpa mešanā (23.92 m).
-Gunitai Aizstrautai D45+ grupā zelta medaļa augstlēkšanā (1.40 m).
-Viktoram Mūrniekam K80+ grupā divas zelta medaļas – 800 m skrējienā (4:02.67 min.) un tāllēkšanā (3.08 m), kā arī sudraba medaļa 100 m sprintā (16.72 sek.).
-Uldim Ābelim K85 + grupā zelta medaļa 100 m sprintā (22.10 sek.), sudraba medaļa diska mešanā (13.98 m) un 4. vieta lodes grūšanā (5.37 m).
-Mirdzai Aizsilniecei D80+ grupā divas sudraba medaļas – lodes grūšanā (6.09 m) un šķēpa mešanā (12.79 m), kā arī 4. vieta diska mešanā (12.79 m).
Vaclavam Griņēvičam K75+ grupā divas sudraba medaļas – 1500 m skrējienā (9:20.35 min.) un 3000 m soļošanā (22:37.35 min.), kā arī bronzas medaļa 400 m sprintā (1:51.44 min.).
-Normundam Ermičam K55+ grupā zelta medaļa šķēpa mešanā (37.79 m).
-Lienei Seržantei D35+ grupā bronzas medaļa 5000 m soļošanā (39:21.56 min.) un 4. vieta 3000 m soļošanā (21:36.41 min.).
-Maijai Janševskai D40+ grupā 4. vieta 800 m skrējienā (3:08.55 min.).
-Gaidim Gailītim K55+ grupā bronzas medaļa tāllēkšanā (4.15 m).
Ogres novada Lielās zviedru stafetes (100 m + 200 m + 400 m + 800 m) komanda (Aivars Puriņš, Raivis Asns, Jānis Krastiņš un Jānis Arseņikovs) ar rezultātu 4:00.65 min. izcīnīja 2. vietu un ieguva sudraba medaļas.
Paldies visiem mūsu komandas dalībniekiem par cīņas sparu, izturību un vienotību!
Informāciju sagatavoja: Aivars Puriņš, Ogres novada vieglatlētikas vecmeistaru komandas pārstāvis