Sīvā un aizraujošā cīņā ar vienādu punktu skaitu (72) 1. un 2. vietu dalīja Ogres novada un Bauskas novada komandas. Tomēr uzvaru izcīnīja Ogres novada komanda, pateicoties augstvērtīgākiem IPF punktiem. Trešajā vietā ierindojās Ziemeļlatgales SC komanda.
Apsveicam uzvarētājus un lepojamies ar mūsu sportistu sniegumu!
Komandas vadītājs izsaka sirsnīgu pateicību Ogres novada pašvaldībai par atbalstu un visiem sportistiem par dalību un cīņassparu!
Ogres novada komandas rezultāti:
VETERĀNES S60
63kg
1.vieta Ineta Zīberga uz stieņa 55 kg
VETERĀNI 1
74 kg
1.vieta Sergejs Cviguns uz stieņa 155 kg
83 kg
2.vieta Kārlis Patalujevs uz stieņa 105 kg
93 kg
1.vieta Ginters Ferders uz stieņa 102, 5 kg
120+ kg
1.vieta Ilmārs Grigalis uz stieņa 210 kg
VETERĀNI 2
74 kg
2.vieta Pēteris Līcis uz stieņa 112,5 kg
105 kg
1.vieta Kaspars Bīriņš uz stieņa 152,5 kg
120+ kg
1.vieta Igors Skraučs uz stieņa 175 kg
VETERĀNI 3
74 kg
2.vieta Ilmārs Laksa uz stieņa 75 kg
105 kg
2.vieta Jānis Lapels uz stieņa 117,5 kg
120 kg
2.vieta Aivars Gailītis uz stieņa 142,5 kg
VETERĀNI 4
83 kg
2.vieta Genādijs Gucāns uz stieņa 95 kg
105 kg
1.vieta Jānis Babris uz stieņa 125 kg
120 kg
1.vieta Voldemārs Madalāns uz stieņa 100 kg
virs 120 kg
2.vieta Valdis Brinks uz stieņa 90 kg