Trešdiena, 22.04.2026 17:46
Armanda, Armands
Trešdiena, 22.04.2026 17:46
Armanda, Armands
Trešdiena, 22. aprīlis, 2026 15:06

Ogres novada veterāniem 1. vieta svara stieņa spiešanā guļus

A. Gailītis, komandas vadītājs/OgreNet
Foto: Ogres novads
18. aprīlī Codē norisinājās Latvijas Veterānu savienības rīkotās sacensības svara stieņa spiešanā guļus, kurās piedalījās 8 komandas no visas Latvijas, tostarp Ogres novada.

Sīvā un aizraujošā cīņā ar vienādu punktu skaitu (72) 1. un 2. vietu dalīja Ogres novada un Bauskas novada komandas. Tomēr uzvaru izcīnīja Ogres novada komanda, pateicoties augstvērtīgākiem IPF punktiem. Trešajā vietā ierindojās Ziemeļlatgales SC komanda.

Apsveicam uzvarētājus un lepojamies ar mūsu sportistu sniegumu!

Komandas vadītājs izsaka sirsnīgu pateicību Ogres novada pašvaldībai par atbalstu un visiem sportistiem par dalību un cīņassparu!

Ogres novada komandas rezultāti:
VETERĀNES S60
63kg
1.vieta Ineta Zīberga uz stieņa 55 kg

VETERĀNI 1
74 kg
1.vieta Sergejs Cviguns uz stieņa 155 kg

83 kg
2.vieta Kārlis Patalujevs uz stieņa 105 kg

93 kg
1.vieta Ginters Ferders uz stieņa 102, 5 kg

120+ kg
1.vieta Ilmārs Grigalis uz stieņa 210 kg

VETERĀNI 2
74 kg
2.vieta Pēteris Līcis uz stieņa 112,5 kg

105 kg
1.vieta Kaspars Bīriņš uz stieņa 152,5 kg

120+ kg
1.vieta Igors Skraučs uz stieņa 175 kg

VETERĀNI 3
74 kg
2.vieta Ilmārs Laksa uz stieņa 75 kg

105 kg
2.vieta Jānis Lapels uz stieņa 117,5 kg

120 kg
2.vieta Aivars Gailītis uz stieņa 142,5 kg

VETERĀNI 4
83 kg
2.vieta Genādijs Gucāns uz stieņa 95 kg

105 kg
1.vieta Jānis Babris uz stieņa 125 kg

120 kg
1.vieta Voldemārs Madalāns uz stieņa 100 kg

virs 120 kg
2.vieta Valdis Brinks uz stieņa 90 kg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?