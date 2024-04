Ogres novada vieglatlētikas vecmeistariem 35 medaļas Kuldīgā Informāciju sagatavoja Ogres novada vieglatlētikas vecmeistaru pārstāvis Aivars Puriņš

2. martā Kuldīgas NSC vieglatlētikas manēžā notika Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru savienības (LSVS) 61. sporta spēļu finālsacensības vieglatlētikā telpās, kurās piedalījās 23 komandas no daudziem Latvijas novadiem un pilsētām. Kopā piedalījās apmēram 350 vieglatlētikas vecmeistaru no Latvijas, kā arī viesu sportisti no Lietuvas un Igaunijas.