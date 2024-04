Ogres novada vieglatlētikas vecmeistariem 39 medaļas Valmierā

Ogres novadu šajās sacensībās pārstāvēja 25 vieglatlētikas vecmeistari (9 dāmas un 16 kungi), kas kopumā izcīnīja 39 medaļas (15 zelta, 11 sudraba un 13 bronzas).

Sacensībās Valmierā pavisam piedalījās apmēram 350 vieglatlētikas vecmeistaru no visas Latvijas, kā arī viesu sportisti no Lietuvas. Komandu vērtējumā Ogres novada komandai 4. vieta ar 431 punktiem (no maksimāli iespējamiem 450). 1. vietā Rīga (445 punkti), 2. vietā Valmieras novads (443 punkti), 3. vietā Ventspils (436 punkti), 5. vietā Līvānu novads (428 punkti), 6. vietā Daugavpils (422 punkti).

Ogres novada vecmeistaru rezultāti:

Ritai Žuravļovai D65+ grupā zelta medaļa jūdzes soļošanā (11:28,24 min.) un divas sudraba medaļas: 800 m skrējienā (4:06,56 min.) un 1500 m skrējienā (8:21,08 min.).

Agitai Kaļvai D40+ grupā divas zelta medaļas: 800 m skrējienā (2:36,30 min.) un tāllēkšanā (4,65 m), kā arī sudraba medaļa trīssoļlēkšanā (9,94 m).

Uldim Ābelim K90+ grupā divas zelta medaļas: 60 m sprintā (13,72 sek.) un lodes grūšanā (6,44 m).

Valdim Ņilovam K45+ grupā divas zelta medaļas: 200 m sprintā (29,65 sek) un 1500 m skrējienā (4:46,63 min.), kā arī sudraba medaļa 800 m skrējienā (2:25,09 min.).

Vaclavam Griņevičam K75+ divas zelta medaļas: 800 m skrējienā (4:33,16 min.) un 1500 m skrējienā (9:47,32 min.), kā arī sudraba medaļa jūdzes soļošanā (12:45,62 min.).

Mirdzai Aizsilniecei D85+ grupā zelta medaļa lodes grūšanā (6,63 m).

Olgai Ozoliņai D55+ grupā zelta medaļa lodes grūšanā (7,01 m) un sudraba medaļa jūdzes soļošanā (12:08,93 min.).

Gunitai Aizstrautai D45+ grupā zelta medaļa augstlēkšanā (1,40 m) un bronzas medaļa trīssoļlēkšanā (8,53 m).

Harijam Jaunzemam K95+ grupā zelta medaļa lodes grūšanā (4,96 m).

Viktoram Mūrniekam K80+ grupā zelta medaļa tāllēkšanā (2,67 m), sudraba medaļa 200 m sprintā (45,31 m) un bronzas medaļa 60 m sprintā (12,00 sek.).

Ingai Zilbertei D45+ grupā sudraba medaļa jūdzes soļošanā (10:35,26 min.).

Anitai Bērsonei D45+ grupā sudraba medaļa lodes grūšanā (9,06 m).

Mārim Pakārklim K45+ grupā zelta medaļa 800 m skrējienā (2:23,15 min.) un divas bronzas medaļas: 1500 m skrējienā (5:12,50 min.) un jūdzes soļošanā (10:33,92 min.).

Gundaram Patmalniekam K55+ grupā sudraba medaļa trīssoļlēkšanā (7,80 m), 4. vieta augstlēkšanā (1,35 m) un 5. vieta 1500 m skrējienā (6:56,13 min.).

Armantam Pēterkopam K55+ grupā trīs bronzas medaļas: 200 m sprintā (31,77 sek.), augstlēkšanā (1,40 m) un trīssolī (7,13 m).

Jānim Kaprālim K75+ grupā divas bronzas medaļas: 800 m skrējienā (6:20,11 min.) un 1500 m skrējienā (12:42,50 min.), kā arī 4. vieta 200 m sprintā (1:06,91 min.).

Iveta Asnei D45+ grupā bronzas medaļa jūdzes soļošanā (12:35,54 min.), 4. vieta 60 m sprintā (10,11 sek.) un 5. vieta 200 m sprintā (35,12 sek.).

Jānim Mežielam K60+ grupā bronzas medaļa 800 m skrējienā (3:04,43 min.).

Aivaram Puriņam K65+ grupā bronzas medaļa lodes grūšanā (7,88 m).

Jānim Kaimiņam K70+ grupā sudraba medaļa 1500 m skrējienā (7:32,67 min.) un divas sestās vietas: 200 m sprintā (40,50 sek.) un 800 m skrējienā (3:42,41 min.).

Jānim Bidlauskim K70+ grupā bronzas medaļa lodes grūšanā (8,34 m).

Maritai Žukovskai D55+ grupā divas ceturtās vietas: 800 m skrējienā (3:22,89 min.) un 1500 m skrējienā (7:03,31 min.).

Edgaram Rūtiņam K45+ grupā divas ceturtās vietas: 800 m skrējienā (2:35,68 min.) un 1500 m skrējienā (5:23,97 min.).

Armandam Bušam K40+ grupā 5. vieta 1500 m skrējienā (4:49,81 min.).

Raivim Asnam K40+ grupa divas sestās vietas: 60 m sprintā (8.48 sek.) un 200 m sprintā (28,57 sek.)

Paldies visiem Ogres novada komandas dalībniekiem, kuri piedalījās un cīnījās komandas interesēs!

Komandas vārdā gribu izteikt pateicību Ogres novada sporta centra direktorei Dzirkstītei Žindigai par Ogres novada vieglatlētikas vecmeistaru komandai doto iespēju visu ziemas sezonu trenēties Ogres NSC hallē! Paldies arī atsaucīgajām halles dežurantēm!

Nākamās Ogres novada vieglatlētikas vecmeistaru sacensības Latvijā paredzētas 29. aprīlī Līvānos, kur notiks LSVS 60. spēļu pavasara kross.

Marta nogalē četri Ogres novada vecmeistari (Agita Kaļva, Valdis Ņilovs, Jānis Gailis un Edgars Rūtiņš) dosies uz pasaules vecmeistaru čempionātu telpās WMACI 2023, kas notiks Toruņā, Polijā. Novēlēsim arī viņiem veiksmīgus startus!

Informāciju sagatavoja Aivars Puriņš, Ogres novada vieglatlētikas vecmeistaru pārstāvis