«Jukola» un «Venla» orientēšanās stafetes, kas ik gadu pulcē tūkstošiem sportistu no visas pasaules, tiek uzskatītas par vienu no nozīmīgākajiem notikumiem orientēšanās sportā. Komandu dalībniekiem jāpārvar sarežģītas distances gan nakts, gan dienas apstākļos, demonstrējot augstu fizisko sagatavotību, precizitāti un komandas saliedētību.
Kā stāsta Ogres novada sporta centra orientēšanās treneris un arī OK «Ogre» dalībnieks «Jukola» stafetē Nauris Neimanis, gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē piedalījās vairāk nekā 1500 komandu, līdz ar to pasākuma kopējais dalībnieku skaits pārsniedza 18 tūkstošus. «Jukola» un «Venla» ir vēsturiskas sacensības, kuru saknes meklējamas somu nacionālās literatūras pamatlicēja Alekša Kivi romānā «Septiņi brāļi». Vīru stafete «Jukola» un arī tai paralēli notiekošā dāmu stafete «Venla» savulaik tika radītas, iedvesmojoties no minētās grāmatas motīviem. Vīriešu komandās ietilpst septiņi sportisti un katrs veic atsevišķu stafetes posmu. Sacensības sākas vienpadsmitos vakarā, bet labākās komandas parasti finišē ap sešiem rītā, pārējās – vēlāk. Sieviešu komandas veido četras dalībnieces, kuras pēc līdzīga principa veic četrus etapus gaišajā diennakts laikā. Prestižajās «Jukola» un «Venla» stafetēs savu komandu sastāvos piedalās praktiski visi labākie pasaules orientieristi.
Ogrēnieši uz Somiju tagad brauc katru gadu
Nauris Neimanis atklāj, ka Ogres vīriešu komanda «Jukola» stafetē pirmo reizi startēja 2008. gadā, bet kopš 2016. gada, kad otro reizi piedalījās šajās sacensībās, dodas uz Somiju katru gadu. «Mums tradicionāli «Jukola» ir svarīgas sacensības, un nereti izdevies uzrādīt labus rezultātus,» saka Nauris Neimanis. «Divas reizes mums ir izdevies iekļūt labāko simts komandu skaitā, izcīnot 94. vietu 2016. gadā un 82. vietu 2021. gadā, kamēr nevienai citai Latvijas komandai tas nav bijis pa spēkam. Šogad mēs startējām ar divām vīru vienībām un vienu dāmu komandu. Vislabākos rezultātus uzrādīja vīru pirmais virknējums, kas lielajā kopvērtējumā ierindojās 106. vietā. Tas ir trešais labākais mūsu sasniegums «Jukola» stafetēs. Mūsu vīru otrā komanda finišēja 242. vietā, bet sieviešu stafetē «Venla» Ogres dāmu komanda ierindojās 257. vietā. Tāpēc uzskatu, ka rezultāti ir labi. Gribējām uzlabot līdzšinējo rekordu, bet arī šis ir atzinības vērts sasniegums.»
Tuvu labākajiem pasaulē
Protams, cilvēkiem no malas nereti var šķist – kas tur tik ievērības cienīgs, jo tas ir simtnieks, nevis desmitnieks. Tāpēc Nauris Neimanis pievērš uzmanību lielajam dalībnieku skaitam, un šādā konkurencē vieta pirmajā simtniekā vai tuvu tā robežām jau izskatās daudz iespaidīgāk. «OK «Ogre» vīru pirmajā komandā startēja sportisti, kuri jau no mazotnes trenējušies pie Ivetas Holcmanes, bet jaunākie – arī pie manis,» saka Nauris Neimanis. «Šogad pirmo posmu stafetē veica Renārs Roze (šobrīd daudz pazīstamāks kā garo distanču skrējējs), bet pārējos – Andris Kivlenieks, Valters Reneslācis, Nauris Neimanis, Gustavs Millers, Lūkass Siliņš un Renārs Grasis. Savukārt dāmu komandā startēja Elīza Eisaka, Elīze Bremze, Renāte Grase un Elma Bremze.»
Ikšķilieši apmierināti par paveikto
Somijā notikušajās sacensībās piedalījās arī OK «Ikšķile» orientieristi. Somijas nezināmajās takās vislabāk veicās pirmajai dāmu komandai ar Ulriku Volframu, Elīzu Odriņu, Esteri Dobuli un Karlīnu Dobuli sastāvā, kas sīvajā konkurencē izcīnīja 281. vietu. Diemžēl otra dāmu komanda palika bez rezultāta, taču tas tikai vairo meiteņu apņēmību atgriezties pēc gada un nostartēt daudz sekmīgāk. Puišu komanda ar Valteru Volframu, Jāni Romanovski, Jāni Meldrāju, Emīlu Heino Rinkeviču, Ivaru Ziemeli, Nilu Romanovski un Ernestu Koledu sastāvā lietainajos apstākļos izcīnīja 583. vietu.