Latvija tika pārstāvēta ar 16 sportistu lielu komandu. Šis čempionāts bija īpašs Latvijas izlasei – sevi apliecināt izdevās uzreiz vairākiem jaunajiem orientieristiem. Audris Odo Vītoliņš (4.v.sprintā) un Renārs Grasis (6.v. vidējā dist.) izcīnīja vietas labāko sešiniekā individuālajās distancēs sacensībā ar 13 valstu spēcīgākajiem jauniešiem. Līdzšinējos čempionātos šāds panākums bija izdevies tikai trim latviešiem, tai skaitā, Raivo Kivleniekam. Rīdzinieks Gustavs Staņa izcīnīja bronzas medaļu vidējā distancē!
Ogre čempionātā bija pārstāvēta visplašāk - ar 7 sportistiem. Lūkass Siliņam un Elīzei Bremzei labākie rezultāti sprintā - 9. un 13. vieta, ievērojami uzlabojot personīgos rekordus. Žozfefīnei Zavjalovai debijas Pasaules čempionātā junioros 20. vieta garajā distancē. Raivo Kivleniekam rezultātu neļāva parādīt Covid-19, bet treneris Nauris Neimanis Pasaules čempionātā sprintā izcīnīja 47. vietu. Starts čempionātā deva iespēju dot pamatotus padomus audzēkņiem čempionāta turpinājumā.
Sagatavošanos čempionātam sekmējis ilggadīgs treniņu darbs treneru Ivetas Holcmanes un Naura Neimaņa vadībā un teicamie sniega apstākļi šoziem – sportistiem līdz čempionātam izdevās aizvadīt ap 15-20 startu Somijā, Igaunijā un Latvijā. Rezultāti ziemas orientēšanās sportā nav iedomājami bez tehniskās un fiziskās sagatavotības distanču slēpošanā. Ogres novada sporta centra un OK Ogre audzēkņi Elīze, Lūkass, Audris un Žozefīne šoziem Latvijas čempionātos distanču slēpošanā iekļuva labāko trijniekā!
Sagatavošanās neiztika bez grūtībām. Brīžiem Ogrē par spīti Armanda Pivora centieniem slēpošanas trases aprīkojums neļāva kvalitatīvi slēpot un nācās doties uz ražotā sniega trasēm Siguldā, Madonā, Rīgā. Desmit dienas pirms čempionāta Renāra Graša potīte atradās ģipsī. Nākamajā dienā noskaidrojās, ka lūzuma nav, tikai neliels muskuļa bojājums. Audris Vītoliņš čempionāta priekšvakarā cīnījās ar iedzimtajām elpošanas sistēmas problēmām, tomēr medikamenti un fizioterapijas manipulācijas deva efektu. Grūtības rūdīja raksturus.
Pasaules čempionātā pieaugušajiem savu favorītu statusu apliecināja igauniete Daisy Kudre Schnyder un norvēģis Jorgen Baklid, kļūstot par divkārtējiem Pasaules čempioniem. Organizatoriem izdevās nodrošināt aizraujošas un godīgas sacensības, čempionāts tika lieliski atainots Ziemeļvalstu TV kanālos, tai skaitā, Igaunijā. Nākamais Eiropas čempionāts risināsies 2023. gada februārī Madonā. Tas vieš cerības gan par sasniegumiem, gan iespējām atainot šo sporta veidu Latvijas TV ekrānos.
Liels nopelns panākumos ir ģimenēm, treneriem, Ogres novada pašvaldības un to darbinieku nozīmīgajam atbalstam gan Ogrē, gan Ķegumā, Latvijas orientēšanās federācijai un tās atbalstītajam SIA Tehauto, kas nodrošināja ar transportu uz Somiju. Gatavošanās 2023. gada čempionātiem sākas tagad!
Informāciju sagatavoja Nauris Neimanis, Ogres novada sporta centra treneris