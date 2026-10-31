Ogres orientieristiem sekmīgi starti Baltijas čempionātā

Orientistu sasniegumi:
Elīzai Eisakai 3. vieta garajā distancē;
Arturam Jānim Krastiņam 2. vieta garajā distancē.
Stafetē abiem sportistiem uzvara Latvijas pirmās komandas sastāvā.
23.-25. oktobrī Elīza Eisaka, Arturs Jānis Krastiņš un Gustavs Millers trenera Naura Neimaņa pavadībā sekmīgi startēja Baltijas Junioru Kausā orientēšanās sportā Zviedrijā. Latvijas izlasei uzvara kopvērtējumā.
Orientistu sasniegumi:
Elīzai Eisakai 3. vieta garajā distancē;
Arturam Jānim Krastiņam 2. vieta garajā distancē.
Stafetē abiem sportistiem uzvara Latvijas pirmās komandas sastāvā.