Sestdiena, 31.10.2026 15:37
Rinalda, Rinalds, Valts
Sestdiena, 31.10.2026 15:37
Rinalda, Rinalds, Valts
Sestdiena, 31. oktobris, 2026 08:32

Ogres orientieristiem sekmīgi starti Baltijas čempionātā

Osports.lv / OgreNet
Ogres orientieristiem sekmīgi starti Baltijas čempionātā
Foto: osports.lv
Sestdiena, 31. oktobris, 2026 08:32

Ogres orientieristiem sekmīgi starti Baltijas čempionātā

Osports.lv / OgreNet

23.-25. oktobrī Elīza Eisaka, Arturs Jānis Krastiņš un Gustavs Millers trenera Naura Neimaņa pavadībā sekmīgi startēja Baltijas Junioru Kausā orientēšanās sportā Zviedrijā. Latvijas izlasei uzvara kopvērtējumā.

Orientistu sasniegumi:

Elīzai Eisakai 3. vieta garajā distancē;

Arturam Jānim Krastiņam 2. vieta garajā distancē.

Stafetē abiem sportistiem uzvara Latvijas pirmās komandas sastāvā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.