Sportisti katrā no vecuma grupām noskaidroja Latvijas čempionus 32 individuālajās disciplīnās kā arī stafešu peldējumos. Latvijas vadošajiem peldētājiem tā bija pēdējā iespēja izpildīt kvalifikācijas normatīvus dalībai Eiropas junioru čempionātā, kas jūlijā norisināsies Bukarestē. Tieši kontinenta junioru čempionāta atlases normatīvu izpilde ir iemesls arī Igaunijas sportistu dalībai šajās sacensībās, līdz ar to ir pamats sagaidīt aizraujošu cīņu ne vien par Latvijas čempionu tituliem, bet arī katru sekundes simtdaļu. Tāpat šajās sacensībās startēja arī sportisti no Ukrainas.
Ogres peldētāju izcīnītās godalgotās vietas
Emīlija Kraukle (2005.g.-2008.g. dzim.) – 1. vieta 400 m distancē brīvajā stilā (4:42,86 min., jauns sacensību rekords!); 1. vieta 800 m distancē brīvajā stilā (10:06,77 min.); 1. vieta 200 m distancē uz muguras (2:29,44 min., jauns sacensību rekords!).
Karolīna Sammuta (2009.g. dzim. un jaun.) – 2. vieta 400 m distancē brīvajā stilā (6:11,12 min.); 1. vieta 800 m distancē brīvajā stilā (12:51,54 min.).
Madara Rība (2005.g.-2008.g. dzim.) – 3. vieta 100 m distancē uz muguras (1:14,02 min.); 2. vieta 200 m distancē uz muguras (2:41,28 min.).
Ģertrūde Grjunberga (2005.g.-2008.g. dzim.) – 2. vieta 50 m distancē brasā (35,41 sek.); 2. vieta 100 m distancē brasā (1:18,72 min.); 3. vieta 200 m distancē kombinētajā peldējumā (2:37,51 min.).
Madara Stikute (2005.g.-2008.g. dzim.) – 3. vieta 200 m distancē brasā (2:56,16 min.).
Arīna Goļikova (2005.g.-2008.g. dzim.) – 2. vieta 50 m distancē tauriņstilā (30,85 sek.); 2. vieta 100 m distancē tauriņstilā (1:09,31 min.); 1. vieta 200 m distancē tauriņstilā (2:43,27 min., jauns sacensību rekords!).
Jānis Dzirkalis (2004.g.-2007.g. dzim.) – 3. vieta 50 m distancē brīvajā stilā (24,40 sek.).
Toms Tomass Puzirevskis (2004.g.-2007.g. dzim.) – 3. vieta 200 m distancē tauriņstilā (2:23,45 min.).
PK "Ogre" (Emīlija Kraukle, Arīna Goļikova, Madara Rība, Ģertrūde Grjunberga) (2005.g.-2008.g. dzim.) – 2. vieta 4x100 m distancē brīvajā stilā (4:15,48 min.).
PK "Ogre" (Emīlija Kraukle, Madara Stikute, Arīna Goļikova, Ģertrūde Grjunberga) (2005.g.-2008.g. dzim.) – 1. vieta 4x100 m distancē kombinētajā peldējumā (4:43,53 min.).
Klubu vērtējumā PK "Ogre" ierindojās trešajā vietā. Ogres peldētājus sacensībām sagatavoja trenere Gaļina Šikina.