PK "Ogre" medaļnieki
-Emīlija Kraukle – trīs zelta un viena sudraba godalga.
-Arīna Goļikova – divas zelta un viena sudraba godalga.
-Jānis Dzirkalis – viena zelta un divas sudraba godalgas.
-Madara Rība – viena zelta, viena sudraba un viena bronzas godalga.
-Everts Leonards Neibergs – viena zelta un viena sudraba godalga.
-Toms Tomass Puzirevskis – viena zelta un viena sudraba godalga.
-Ģertrūde Grjunberga – divas sudraba godalgas.
-Emīls Pastars – divas bronzas godalgas.
-Erlends Teodors Neibergs – viena bronzas godalga.
Šajās sacensībās kopumā piedalījās 22 komandas, tostarp viena no Lietuvas. Sacensību rezultātos procentuāli atspoguļots jauno peldētāju sasniegto rezultātu progress. Ogrēniešu rezultāti liecina, ka vasaras treniņnometņu laikā viņi kārtīgi pastrādājuši – gandrīz visiem mūsu peldētājiem rezultāti progresējuši par vairāk nekā 100 %, bet atsevišķiem bērniem progress sasniedzis pat 120, 135 un 145 procentus.
Informāciju sagatavoja Peldēšanas kluba "Ogre" treneri ir Gaļina Šikina un Arvis Aigars.Foto no PK "Ogre" arhīva.