Sacensībās piedalījās arī četri peldēšanas kluba "Ogre" pārstāvji. Protams, līdz olimpisko spēļu kvalifikācijai atbilstošiem rezultātiem mūsu jauniešiem vēl jātrenējas un jātrenējas, bet, kā ziņo viņu trenere Gaļina Šikina, Ģertrūde Grjunberga un Jānis Dzirkalis šajās sacensībās izcīnīja sudraba medaļas.
Jānis Dzirkalis startēja peldēšanā uz muguras 200 m distancē, kur finālā uzrādīja otro labāko rezultātu - 2:13,70 minūtes. Ģertrūde Grjunberga savu sudraba godalgu izcīnīja 200 m brasā, kurā finišēja ar rezultātu 2:48,77 minūtes.
Šajās pašās sacensībās, tikai otrajā grupā, startēja arī ogrēnieši Madara Stikute un Maksims Kagans. Madara bija otrā ātrākā 200 m kompleksajā peldējumā, bet Maksims uzvarēja 200 m tauriņstilā un 800 m brīvajā stilā. Diemžēl otrās grupas sportistu apbalvošana nebija paredzēta.
Maija vidū Rīgā, Ķīpsalas peldbaseinā, notika sacensības peldēšanā, kas bija kā kvalifikācija XXXVII Vasaras olimpiskajām spēlēm.