Ceturtdiena, 09.10.2025 16:19
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 16:19
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 25. maijs, 2021 20:33

Ogres peldētājiem Grjunbergai un Dzirkalim sudraba medaļas

ogresnovads.lv
Ogres peldētājiem Grjunbergai un Dzirkalim sudraba medaļas
Otrdiena, 25. maijs, 2021 20:33

Ogres peldētājiem Grjunbergai un Dzirkalim sudraba medaļas

ogresnovads.lv

Maija vidū Rīgā, Ķīpsalas peldbaseinā, notika sacensības peldēšanā, kas bija kā kvalifikācija XXXVII Vasaras olimpiskajām spēlēm.

Sacensībās piedalījās arī četri peldēšanas kluba "Ogre" pārstāvji. Protams, līdz olimpisko spēļu kvalifikācijai atbilstošiem rezultātiem mūsu jauniešiem vēl jātrenējas un jātrenējas, bet, kā ziņo viņu trenere Gaļina Šikina, Ģertrūde Grjunberga un Jānis Dzirkalis šajās sacensībās izcīnīja sudraba medaļas.

Jānis Dzirkalis startēja peldēšanā uz muguras 200 m distancē, kur finālā uzrādīja otro labāko rezultātu - 2:13,70 minūtes. Ģertrūde Grjunberga savu sudraba godalgu izcīnīja 200 m brasā, kurā finišēja ar rezultātu 2:48,77 minūtes.

Šajās pašās sacensībās, tikai otrajā grupā, startēja arī ogrēnieši Madara Stikute un Maksims Kagans. Madara bija otrā ātrākā 200 m kompleksajā peldējumā, bet Maksims uzvarēja 200 m tauriņstilā un 800 m brīvajā stilā. Diemžēl otrās grupas sportistu apbalvošana nebija paredzēta.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?