Sacensībās piedalās Rēzeknes Bērnu un jaunatnes sporta skolas, kā arī uz tām uzaicinātie Latvijas sporta skolu un sporta klubu peldētāji. Komandas sastāvā drīkstēja būt ne vairāk kā 20 dalībnieku, katrs sportists drīkstēja peldēt ne vairāk kā divas distances. Sacensības bija individuālas.
Lai arī par komandas sasniegumiem kauss šajās sacensībās nebija paredzēts, nevar nepieminēt, ka čempionāta kopvērtējumā PK "Ogre" sportisti bija pārliecinoši labākie. Kopumā ogrēnieši izcīnīja 36 medaļas, 17 no tām ir zelta, deviņas – sudraba, bet desmit – bronzas. Otrajā vietā šajā kategorijā ierindojās daugavpilieši, kuriem 16 medaļu, bet mājiniekiem rēzekniešiem pašu čempionātā desmit godalgotas vietas.
