Ceturtdiena, 09.10.2025 21:23
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:23
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 16. augusts, 2021 09:15

Ogres peldētājiem lieliski panākumi Rēzeknes čempionātā

ogresnovads.lv
Ogres peldētājiem lieliski panākumi Rēzeknes čempionātā
Pirmdiena, 16. augusts, 2021 09:15

Ogres peldētājiem lieliski panākumi Rēzeknes čempionātā

ogresnovads.lv

11. augustā Rēzeknē notikušajā pilsētas atklātajā čempionātā peldēšanā lieliskus rezultātus sasniedza peldēšanas kluba "Ogre" pārstāvji, kas kopumā izcīnīja 36 dažāda kaluma medaļas. Ogres peldētājus šīm sacensībām sagatavoja treneri Gaļina Šikina un Arvis Aigars.

Sacensībās piedalās Rēzeknes Bērnu un jaunatnes sporta skolas, kā arī uz tām uzaicinātie Latvijas sporta skolu un sporta klubu peldētāji. Komandas sastāvā drīkstēja būt ne vairāk kā 20 dalībnieku, katrs sportists drīkstēja peldēt ne vairāk kā divas distances. Sacensības bija individuālas.

Lai arī par komandas sasniegumiem kauss šajās sacensībās nebija paredzēts, nevar nepieminēt, ka čempionāta kopvērtējumā PK "Ogre" sportisti bija pārliecinoši labākie. Kopumā ogrēnieši izcīnīja 36 medaļas, 17 no tām ir zelta, deviņas – sudraba, bet desmit – bronzas. Otrajā vietā šajā kategorijā ierindojās daugavpilieši, kuriem 16 medaļu, bet mājiniekiem rēzekniešiem pašu čempionātā desmit godalgotas vietas.

PK "Ogre" izcīnītās godalgotās vietas vairāk šeit:

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?